Le troisième Avatar survole le box-office nord-américain

Le troisième film Avatar domine le box-office nord-américain avec 88 millions de dollars de recettes. «Avatar: de Feu et de Cendres» a engrangé 345 millions de dollars à travers le monde lors de son week-end d'ouverture en décembre 2025.

ATS Agence télégraphique suisse

Le troisième film Avatar, la fable écologique de James Cameron devenue l'un des plus gros succès de l'histoire du cinéma, a dominé le box-office nord-américain pour sa sortie en salles, selon les estimations dimanche du cabinet spécialisé Exhibitor Relations.

«Avatar: de Feu et de Cendres» a engrangé 88 millions de dollars de recettes aux Etats-Unis et au Canada, et 345 millions de dollars à travers le monde, au cours du week-end.

Grand succès international attendu

Le film devrait à nouveau rencontrer un grand succès à l'international, a estimé David Gross, analyste du cabinet Franchise Entertainment Research, qui souligne qu'Avatar «touche le public partout dans le monde».

Produit comme les précédents volets par 20th Century Studios, ce nouvel opus devrait notamment bénéficier selon lui d'un «excellent bouche-à-oreille». «Les films Avatar ne se résument pas à leur démarrage. C'est ce qu'ils font après leur sortie qui compte», a-t-il ajouté.

Le film met une nouvelle fois en vedette Sam Worthington et Zoe Saldana dans les rôles de l'ancien Marine Jake Sully et de la guerrière Neytiri, confrontés à un nouvel ennemi menaçant la vie de leur famille sur la planète Pandora.

«La femme de ménage» en retrait

La deuxième place du box-office nord-américain est occupée par «David», un film d'animation revisitant le récit biblique de David et Goliath, avec 20 millions de dollars de recettes.

«La femme de ménage», adaptation du best-seller de Freida McFadden sur une jeune femme (Sydney Sweeney) embauchée par une riche famille de New York comme employée de maison, est troisième avec 19 millions de dollars.

Le film d'animation «Bob l'éponge – Le film: un pour tous, tous pirates!», basé sur le célèbre programme de Nickelodeon, débute à la quatrième place, avec 16 millions de dollars, pour son premier week-end en salles.

En cinquième position figure un autre film d'animation, «Zootopie 2», de Disney, qui a récolté 14,5 millions de dollars. Le film, en lice pour les Oscars, a déjà généré 1,27 milliard de dollars de recettes mondiales.



