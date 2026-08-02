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«Big Pussy» n'est plus
L'acteur Vincent Pastore retrouvé sans vie dans son appartement

L'acteur Vincent Pastore, célèbre pour son rôle de Big Pussy dans «Les Soprano», est décédé à 80 ans. Il a été retrouvé sans vie à son domicile du Bronx, à New York.
Publié: il y a 22 minutes
Les circonstances de son décès n'ont pour l'instant pas été communiquées.
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

L'acteur américain Vincent Pastore, qui avait incarné le mafieux devenu indic Salvatore «Big Pussy» Bonpensiero dans la série «Les Soprano», est décédé à l'âge de 80 ans, a indiqué son manager à l'AFP samedi.

Selon le média Deadline, spécialisé dans l'info hollywoodienne, Vincent Pastore a été retrouvé mort samedi dans sa résidence du Bronx, à New York. Son manager, Robert Attermann, a confirmé à l'AFP, sans donner de détail sur son décès.

Souvent vu en gangster, brièvement dans «Les Affranchis» de Martin Scorcese et «L'Impasse» de Brian de Palma, il est surtout connu pour avoir incarné «Big Pussy», le bras droit du mafieux Tony Soprano, devenu ensuite un indic du FBI après avoir été arrêté par la police fédérale. Son assassinat à la fin de la saison 2 (sur 6) par ses anciens camarades est restée l'une des scènes les plus emblématiques de la série.

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