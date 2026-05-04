Vladimir Poutine se retirerait de plus en plus fréquemment dans des bunkers secrets. Selon un service de renseignement européen, plusieurs raisons expliquent ce repli stratégique.

Moins de sorties, personnel fliqué: le maître du Kremlin sombrerait dans la psychose

Moins de sorties, personnel fliqué: le maître du Kremlin sombrerait dans la psychose

Marian Nadler

Vladimir Poutine a toujours cultivé l’image d’un homme fort et inébranlable. Pourtant, la réalité derrière les murs du Kremlin semble aujourd'hui bien différente. Selon des informations concordantes de CNN et du «Financial Times», s’appuyant sur les rapports d’un service de renseignement européen, le président russe serait en proie à une véritable peur d’un coup d’Etat. Pour se protéger, il passerait désormais une grande partie de son temps caché dans ses bunkers secrets.

Les mesures de sécurité dans l'entourage du chef du Kremlin auraient été drastiquement renforcées. Ce tour de vis sécuritaire ne s'explique pas seulement par la vague d'attentats visant de hauts gradés militaires russes, mais aussi par la crainte persistante d’un putsch. La liste des problèmes actuels – la situation économique mitigée, les signes croissants d'opposition de la part de la population russe et les revers dans la guerre en Ukraine – est longue et devrait provoquer des troubles au sein du pouvoir moscovite.

Les nombreux problèmes du Kremlin

A l’intérieur du pays, la grogne monte. La société russe ressent de plus en plus brutalement le coût du conflit. Même les citadins, habituellement fidèles au régime, perdent patience face aux coupures récurrentes d’internet et à l’interdiction de messageries populaires comme WhatsApp et Telegram.

L'ancien ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou, considéré comme fidèle à Poutine, est même «associé par les services secrets au risque d'un coup d'Etat, car il continue d'exercer une influence considérable au sein du haut commandement militaire». Les services de renseignement n'apporteraient toutefois pas de véritables preuves pour appuyer cette thèse.

Plus d'excursions dans les résidences

Pour protéger le président, rien n'est laissé au hasard. Le quotidien de son entourage a été totalement bouleversé: cuisiniers, gardes du corps et photographes n'auraient plus le droit d'emprunter les transports publics. Les visiteurs du chef du Kremlin doivent passer deux contrôles et ses plus proches collaborateurs ne peuvent utiliser que des téléphones portables sans accès à Internet.

Par ailleurs, le nombre de lieux que Poutine visite régulièrement a été drastiquement réduit. Les excursions dans ses résidences de la région de Moscou et dans sa propriété estivale de Valdaï ont été suspendues, une mesure qui s'appliquerait également à sa famille. A la place de ces lieux de villégiature, le président russe s'enfermerait parfois durant plusieurs semaines dans des bunkers ultra-modernes situés à Krasnodar, sur les rives de la mer Noire.