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En amont de sa visite à Pyongyang
Xi Jinping loue l'amitié «invincible» entre la Chine et la Corée du Nord

Xi Jinping, attendu en Corée du Nord pour rencontrer Kim Jong Un, a salué dans la presse officielle l'amitié invincible entre Pékin et Pyongyang. Il effectue sa première visite depuis 2019, après avoir reçu Trump et Poutine en mai en Chine.
Publié: il y a 24 minutes
Xi Jinping doit rencontrer Kim Jong Un lors de sa première visite à Pyongyang depuis 2019.
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

Le président chinois Xi Jinping, attendu lundi en Corée du Nord où il doit rencontrer son dirigeant Kim Jong Un, a loué l'amitié «invincible» entre ces deux pays alliés, dans le journal du parti nord-coréen au pouvoir.

«Peu importe l'évolution des temps ou la façon dont la situation internationale se transforme, l'amitié traditionnelle entre la Chine et la Corée du Nord est toujours invincible», a déclaré Xi Jinping en une du Rodong Sinmun, le journal officiel du Parti des travailleurs de Corée. Sa visite sera la première depuis 2019 et intervient après qu'il a reçu tour à tour en mai en Chine les présidents américain Donald Trump et russe Vladimir Poutine.

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