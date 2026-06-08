AFP Agence France-Presse
Le président chinois Xi Jinping, attendu lundi en Corée du Nord où il doit rencontrer son dirigeant Kim Jong Un, a loué l'amitié «invincible» entre ces deux pays alliés, dans le journal du parti nord-coréen au pouvoir.
«Peu importe l'évolution des temps ou la façon dont la situation internationale se transforme, l'amitié traditionnelle entre la Chine et la Corée du Nord est toujours invincible», a déclaré Xi Jinping en une du Rodong Sinmun, le journal officiel du Parti des travailleurs de Corée. Sa visite sera la première depuis 2019 et intervient après qu'il a reçu tour à tour en mai en Chine les présidents américain Donald Trump et russe Vladimir Poutine.
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