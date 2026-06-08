Xi Jinping, attendu en Corée du Nord pour rencontrer Kim Jong Un, a salué dans la presse officielle l'amitié invincible entre Pékin et Pyongyang. Il effectue sa première visite depuis 2019, après avoir reçu Trump et Poutine en mai en Chine.

Xi Jinping loue l'amitié «invincible» entre la Chine et la Corée du Nord

Xi Jinping loue l'amitié «invincible» entre la Chine et la Corée du Nord

En amont de sa visite à Pyongyang

AFP Agence France-Presse

Le président chinois Xi Jinping, attendu lundi en Corée du Nord où il doit rencontrer son dirigeant Kim Jong Un, a loué l'amitié «invincible» entre ces deux pays alliés, dans le journal du parti nord-coréen au pouvoir.

«Peu importe l'évolution des temps ou la façon dont la situation internationale se transforme, l'amitié traditionnelle entre la Chine et la Corée du Nord est toujours invincible», a déclaré Xi Jinping en une du Rodong Sinmun, le journal officiel du Parti des travailleurs de Corée. Sa visite sera la première depuis 2019 et intervient après qu'il a reçu tour à tour en mai en Chine les présidents américain Donald Trump et russe Vladimir Poutine.