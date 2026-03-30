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Selon les médias d'Etat chinois
Xi Jinping invite la cheffe de l'opposition taïwanaise à venir en Chine

Xi Jinping a invité la cheffe du Kuomintang à se rendre en Chine au mois d'avril. Le parti taïwanais a accepté, souhaitant renforcer sa coopération avec Pékin.
Publié: il y a 7 minutes
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Xi Jinping a invité la cheffe du principal parti d'opposition à Taïwan à se rendre en Chine au mois d'avril.
Photo: AP

Le président chinois Xi Jinping a invité la cheffe du principal parti d'opposition à Taïwan à venir en Chine en avril, ont indiqué les médias d'Etat chinois, ainsi que le parti concerné. Cheng Li-wun, cheffe du Kuomintang (KMT) a «accepté avec plaisir» l'invitation à venir en Chine avec une délégation.

Traditionnellement, le KMT promeut plus de relations et d'échanges avec la Chine, qui revendique Taïwan comme partie intégrante de son territoire et a menacé de la «reprendre» par la force. Cheng Li-wun «espère que les deux parties uniront leurs efforts pour faire progresser le développement pacifique des relations entre les deux rives du détroit, promouvoir les échanges et la coopération, et oeuvrer pour la paix dans le détroit de Taïwan ainsi que pour un plus grand bien-être des populations des deux côtés (du détroit)», indique le communiqué du KMT, qui confirme une information de l'agence chinoise Chine Nouvelle.

Selon l'agence d'Etat, la délégation devrait se rendre «en Chine continentale» du 7 au 12 avril, mais n'a pas précisé où en Chine, ni si Cheng Li-wun s'entretiendra avec le président Xi, une rencontre pour laquelle elle a fait publiquement campagne. Le communiqué du KMT n'a pas non plus fourni plus de détails.

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