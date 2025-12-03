DE
FR

Conçues pour être «enceintes»
La Chine enquête sur une usine de poupées pédopornographiques

Les autorités chinoises enquêtent sur une usine à Huizhou, soupçonnée de fabriquer des poupées sexuelles d'apparence enfantine. Ces produits illégaux étaient vendus sur des plateformes de commerce en ligne comme Taobao et Xiaohongshu, selon le média The Paper.
Publié: 14:06 heures
Des têtes de poupées sexuelles sur une étagère le 9 mars 2017 à Tokyo, au Japon. (Image d'illustration)
Photo: Getty Images
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Une usine chinoise, soupçonnée de fabriquer des poupées sexuelles d'apparence enfantine, vendues sur de grandes plateformes de commerce en ligne, fait l'objet d'une enquête officielle, ont déclaré mercredi les autorités locales.

A lire aussi
Après Shein, six nouvelles plateformes épinglées en France
Pédopornographie et armes
Après Shein, six nouvelles plateformes épinglées en France
AliExpress et Joom assignées pour vente de «poupées pédopornographiques»
L'Etat français serre la vis
AliExpress et Joom assignées pour vente de «poupées pédopornographiques»

Les autorités du district de la ville de Huizhou (à l'est de Shenzhen) ont déclaré qu'une équipe enquêtait sur une usine soupçonnée de fabriquer ces poupées et lui avait ordonné de «suspendre immédiatement la production», alors que le média en ligne The Paper a affirmé mercredi que plusieurs usines dans la province méridionale du Guangdong en produisaient.

Ces poupées pédopornographiques, dont certaines conçus pour paraître «enceintes», étaient vendus sur des plateformes de commerce électronique chinoises telles que Taobao et Xiaohongshu (réseau social chinois similaire à Instagram), selon The Paper.

Shein en pleine polémique

En France, après la découverte fin octobre de la vente de poupées sexuelles d'apparence enfantine et d'armes de catégorie A, Shein avait été convoqué devant la mission d'information sur les contrôles des produits importés en France de l'Assemblée.

Shein, fondée en Chine mais désormais basée à Singapour, a interdit la vente de poupées sexuelles sur ses sites après que le ministre français des Finances a menacé de bannir l'entreprise. Les autorités françaises ont aussi annoncé mi-novembre le signalement à la justice des plateformes AliExpress et Joom en même temps que eBay, Temu, Wish, pour la vente de produits illégaux.


Découvrez nos contenus sponsorisés
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Une boulangerie qui a du cœur
3:09
Biscuits et solidarité
Une boulangerie qui a du cœur
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Avec vidéo
Présenté par
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Un voyage de 48 heures vers l’inconnu
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Présenté par
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Plaisir de la neige
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Présenté par
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Le mannequin Manuela Frey avec la CRS au Guatemala
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Articles les plus lus
    Articles les plus lus