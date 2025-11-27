DE
Ils se trouvaient sur la voie
Une collision entre un train et un groupe d'ouvriers fait 11 morts en Chine

Onze personnes ont été tuées et deux blessées dans le sud-ouest de la Chine lorsqu'un train transportant du matériel sismique a percuté des ouvriers sur les voies à Yunnan. Les autorités ont lancé les secours et ouvert une enquête.
Publié: 05:59 heures
Le train transportant du matériel de surveillance sismique roulait normalement près d’une gare du Yunnan. (Image prétexte)
Photo: Shutterstock
AFP Agence France-Presse

Onze personnes ont été tuées et deux autres blessées jeudi matin dans le sud-ouest de la Chine quand un train est entré en collision avec un groupe d'ouvriers, ont indiqué les autorités ferroviaires.

Le train servant au transport d'équipements de surveillance sismique circulait «normalement» au niveau d'une gare de la province de Yunnan «quand une collision s'est produite avec des ouvriers qui avaient pénétré sur la voie», a dit l'administration ferroviaire de Kunming dans un communiqué.

«La direction des chemins de fer a immédiatement activé son plan d'intervention d'urgence et a collaboré avec les autorités locales pour organiser les opérations de sauvetage et de secours», a-t-elle ajouté. Une enquête a été ouverte sur les causes de la collision, a dit l'administration ferroviaire de Kunming, assurant que les responsables devraient rendre des comptes.

