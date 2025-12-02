Le chef de l'exécutif de Hong Kong, John Lee, a annoncé la création d’un comité indépendant présidé par un juge pour enquêter sur l’incendie d’un complexe résidentiel qui a tué au moins 151 personnes et proposer des réformes pour éviter de telles tragédies.

AFP Agence France-Presse

Le chef de l'exécutif de Hong Kong a annoncé mardi la création d'un «comité indépendant» chargé d'enquêter sur les causes de l'incendie qui a ravagé un complexe résidentiel la semaine dernière, faisant au moins 151 morts.

«Je vais mettre en place un comité indépendant, chargé de mener une enquête approfondie et exhaustive afin de réformer le système de construction, et d'éviter que de telles tragédies ne se reproduisent à l'avenir», a déclaré John Lee lors d'une conférence de presse en anglais, ajoutant que ce comité serait présidé par un juge.