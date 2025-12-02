AFP Agence France-Presse
Le chef de l'exécutif de Hong Kong a annoncé mardi la création d'un «comité indépendant» chargé d'enquêter sur les causes de l'incendie qui a ravagé un complexe résidentiel la semaine dernière, faisant au moins 151 morts.
«Je vais mettre en place un comité indépendant, chargé de mener une enquête approfondie et exhaustive afin de réformer le système de construction, et d'éviter que de telles tragédies ne se reproduisent à l'avenir», a déclaré John Lee lors d'une conférence de presse en anglais, ajoutant que ce comité serait présidé par un juge.
