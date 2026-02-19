DE
FR

Lors du Nouvel An chinois
Douze morts après l'explosion d'un magasin de feux d'artifice en Chine

Douze personnes, dont cinq enfants, ont perdu la vie dans l'explosion d'un magasin de feux d’artifice en Chine, a rapporté la télévision publique jeudi. Le drame s'est produit en pleine période des célébrations du Nouvel An chinois.
Publié: il y a 17 minutes
L'explosion s'est produite mercredi après-midi dans un magasin général du village de Jinpu. (Image prétexte)
Photo: Shutterstock
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Douze personnes, dont cinq enfants, sont mortes dans une explosion survenue en Chine dans un magasin vendant des feux d'artifice, a indiqué jeudi la télévision publique. Le drame est survenu durant les fêtes du Nouvel An chinois.

L'explosion s'est produite mercredi après-midi dans un magasin général du village de Jinpu, dans la province du Hubei (centre), à environ 950 kilomètres au sud-ouest de Pékin. Les autorités ont fait état de 12 morts.

«Après des recherches et des inspections complètes, il a été confirmé que l'accident avait causé la mort» de «sept adultes et cinq mineurs», a indiqué jeudi la télévision CCTV, citant une conférence de presse des autorités. «Toutes les victimes ont été formellement identifiées», a souligné la chaîne, selon qui le gérant et 11 clients sont décédés.

Année du cheval

Les tirs de feux d'artifice et autres jets de pétards sont fréquents dans le pays lors des festivités. Les Chinois sont entrés mardi dans l'année du cheval et sont au milieu d'une période de neuf jours fériés consécutifs.

A lire aussi
Le nombre de touristes chinois au Japon s'effondre en janvier
Un voyage déconseillé
Le nombre de touristes chinois au Japon s'effondre en janvier
Le Japon arrête le capitaine d'un bateau de pêche chinois et saisit l'embarcation
Tensions entre Pékin et Tokyo
Le Japon arrête le capitaine d'un bateau de pêche chinois en pleine mer

Plusieurs grandes villes chinoises ont banni l'utilisation des feux d'artifice et pétards ces dernières années, pour des raisons de sécurité et de lutte contre la pollution. Mais la pratique reste très populaire dans les zones rurales.

Des explosions mortelles surviennent régulièrement aux alentours des fêtes. Il s'agit du deuxième drame de la sorte en quelques jours après celui survenu dimanche dans la province du Jiangsu (est du pays). Huit personnes avaient été tuées et deux blessés.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Présenté par
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Testez une nouveauté mondiale
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Pour un après-ski élégant
Présenté par
Pour un après-ski élégant
Ces vins accompagnent idéalement les vacances d’hiver
Pour un après-ski élégant
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Présenté par
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Du cœur à l’ouvrage
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
L'ex-star du ski Beat Feuz évoque les moments les plus particuliers de sa carrière
Présenté par
L'ex-star du ski Beat Feuz évoque les moments les plus particuliers de sa carrière
Emotionnel, drôle et bizarre
L'ex-star du ski Beat Feuz revient sur les moments insolites de sa carrière
Qui remportera le quiz olympique?
Présenté par
Qui remportera le quiz olympique?
Testez vos connaissances
Qui remportera le quiz olympique?
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Présenté par
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Profiter, malgré le creux de janvier
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Articles les plus lus
    Articles les plus lus