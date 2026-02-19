Douze personnes, dont cinq enfants, ont perdu la vie dans l'explosion d'un magasin de feux d’artifice en Chine, a rapporté la télévision publique jeudi. Le drame s'est produit en pleine période des célébrations du Nouvel An chinois.

ATS Agence télégraphique suisse

Douze personnes, dont cinq enfants, sont mortes dans une explosion survenue en Chine dans un magasin vendant des feux d'artifice, a indiqué jeudi la télévision publique. Le drame est survenu durant les fêtes du Nouvel An chinois.

L'explosion s'est produite mercredi après-midi dans un magasin général du village de Jinpu, dans la province du Hubei (centre), à environ 950 kilomètres au sud-ouest de Pékin. Les autorités ont fait état de 12 morts.

«Après des recherches et des inspections complètes, il a été confirmé que l'accident avait causé la mort» de «sept adultes et cinq mineurs», a indiqué jeudi la télévision CCTV, citant une conférence de presse des autorités. «Toutes les victimes ont été formellement identifiées», a souligné la chaîne, selon qui le gérant et 11 clients sont décédés.

Année du cheval

Les tirs de feux d'artifice et autres jets de pétards sont fréquents dans le pays lors des festivités. Les Chinois sont entrés mardi dans l'année du cheval et sont au milieu d'une période de neuf jours fériés consécutifs.

Plusieurs grandes villes chinoises ont banni l'utilisation des feux d'artifice et pétards ces dernières années, pour des raisons de sécurité et de lutte contre la pollution. Mais la pratique reste très populaire dans les zones rurales.

Des explosions mortelles surviennent régulièrement aux alentours des fêtes. Il s'agit du deuxième drame de la sorte en quelques jours après celui survenu dimanche dans la province du Jiangsu (est du pays). Huit personnes avaient été tuées et deux blessés.