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Au moins deux morts
Violente tempête et inondations dans le centre et sud du Chili

Une tempête dévastatrice a frappé le centre et le sud du Chili, causant la mort de deux personnes et laissant 347 sinistrés. Les régions du Maule et de Los Lagos sont en état d'alerte.
Publié: il y a 26 minutes
Les autorités ont émis 13 alertes d'évacuation pour des crues et des vents soufflant à plus de 100 km/h.
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

Une violente tempête, provoquant des inondations, s'est abattue sur le centre et le sud du Chili, faisant deux morts et des centaines de sinistrés. Plusieurs communes dans les régions du Maule et de Los lagos sont en état d'alerte.

Le sous-secrétaire à l'Intérieur, Máximo Pavez, a confirmé samedi la mort de deux personnes dans la région de Los Ríos «suite à la chute d'un arbre sur leur véhicule». La direction nationale du Service national de prévention et d'intervention en cas de catastrophes (Senapred) a elle recensé samedi 347 personnes sinistrées et 2052 personnes isolées, la plupart en raison de la crue des rivières.

Le Senapred a également émis 13 alertes d'évacuation pour des crues et des vents soufflant en rafales à plus de 100 kilomètres à l'heure. En juillet, une violente tempête avait fait 13 morts et endommagé au moins 4000 hhabitations.

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