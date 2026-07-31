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Un «accord majeur»
Le Chili rétablit ses relations avec le Venezuela après deux ans de rupture

Le Chili et le Venezuela rétablissent leurs relations diplomatiques, rompues depuis 2024, avec la réouverture des services consulaires. Santiago espère ainsi mieux coopérer avec Caracas sur les migrations, la sécurité et l'expulsion des sans-papiers vénézuéliens.
Publié: il y a 54 minutes
«Cet accord marque une nouvelle étape vers la normalisation de nos relations», a déclaré le président chilien José Antonio Kast.
Photo: IMAGO/Aton Chile
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AFP Agence France-Presse

Le gouvernement chilien a annoncé jeudi le rétablissement de ses relations bilatérales avec le Venezuela après leur rupture en 2024, avec l'ouverture dans un premier temps des services consulaires. En juillet 2024, le gouvernement du président déchu Nicolas Maduro, capturé le 3 janvier par les Etats-Unis, avait ordonné le départ du personnel diplomatique du Chili et de six autres pays qui avaient exigé une «révision complète des résultats» des élections donnant vainqueur Nicolás Maduro malgré les protestations de l'opposition.

«Nous sommes parvenus à cet accord majeur qui nous permet d'avancer pas à pas vers la normalisation des relations (...). A partir d'aujourd'hui, Chili et Venezuela entament une nouvelle étape», a déclaré le président d'extrême droite José Antonio Kast au palais présidentiel.

Cet accord «va nous permettre de progresser face aux énormes défis que nous avons en tant que pays d'un même continent. Des défis qui concernent la sécurité, les migrations et le développement économique», a-t-il ajouté. La rupture des relations entre les deux pays constituait un obstacle à la politique migratoire de José Antonio Kast, qui cherche à expulser la majorité des 330'000 sans-papiers résidant au Chili, dont la plupart sont Vénézuéliens.

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