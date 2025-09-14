L'assassinat de Charlie Kirk, critique des droits LGBT+, suscite la polémique. Des personnalités conservatrices dénoncent l'influence de «la gauche radicale», tandis que les enquêteurs n'ont pas établi de lien entre le crime et l'identité transgenre de la colocataire.

La transidentité de la colocataire du tueur présumé de Charlie Kirk donne du grain à moudre aux conservateurs

La transidentité de la colocataire du tueur présumé de Charlie Kirk donne du grain à moudre aux conservateurs

Le débat s'enflamme aux Etats-Unis après le meurtre de Charlie Kirk. Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

Le tueur présumé de l'influenceur conservateur Charlie Kirk vivait avec une personne transgenre, a déclaré dimanche le gouverneur de l'Utah, confirmant une information susceptible d'exacerber un vif débat aux Etats-Unis. «Je peux confirmer que ce colocataire entretenait une relation amoureuse (avec Tyler Robinson), et qu'il s'agit d'un homme en transition de genre pour devenir une femme», a déclaré Spencer Cox à la chaîne CNN.

Tyler Robinson, 22 ans, a été interpellé jeudi soir dans l'Utah, suspecté d'avoir abattu la veille, avec son fusil à lunette, Charlie Kirk, en pleine réunion publique sur un campus dans le même Etat.

Les conservateurs fustigent le mouvement LGBTQ+

Depuis ce meurtre filmé en direct, plusieurs personnalités et médias conservateurs, dans le sillage du président Donald Trump, dénoncent l'influence de «la gauche radicale».

Charlie Kirk a souvent critiqué les droits LGBT+ et notamment ceux des personnes transgenres. Donald Trump fustige aussi depuis son retour au pouvoir le «délire transgenre», qui, selon lui, ravage les Etats-Unis et auquel il a promis de mettre un terme.

Pas de preuve jusqu'à présent

Les enquêteurs n'ont cependant trouvé jusqu'à maintenant aucune preuve de l'influence du colocataire de Tyler Robinson dans le meurtre de Charlie Kirk. «C'est ce que nous essayons de déterminer actuellement. C'est facile de tirer des conclusions hâtives à partir de ça (...) mais je veux juste être prudent», a déclaré le gouverneur républicain Spencer Cox. Il a ajouté que le colocataire se montrait «très coopératif» avec les enquêteurs, contrairement au tireur présumé qui refuse lui de donner des détails.

Cela n'empêche pas des militants parmi les plus conservateurs de dénoncer l'influence supposée néfaste du colocataire transgenre. La militante d'extrême droite Laura Loomer, qui a l'oreille du président, a appelé samedi à «classer le mouvement trans comme mouvement terroriste».