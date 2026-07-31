60'000 migrants ont passé la frontière entre le Maroc et Ceuta, 34 sont morts

Le président du gouvernement local de l'enclave espagnole de Ceuta au Maroc a annoncé que 60'000 migrants avaient passé la frontière entre le Maroc et Ceuta ces derniers jours, soit «l'équivalent de la population locale». Au moins 34 personnes sont décédées.

«Les estimations montrent qu'environ 60'000 personnes sont entrées dans notre ville pendant cet épisode. Cela représente 70% de la population de Ceuta. Pour vous faire une idée (...) c'est comme si en 24 heures, 34 millions de personnes entraient sur le territoire espagnol. Evidemment, ce chiffre montre qu'il est impossible d'absorber cette pression», a expliqué Juan Vivas lors d'une conférence de presse.

Source: AFP