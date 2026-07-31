60'000 migrants ont passé la frontière entre le Maroc et Ceuta, 34 sont morts
Le président du gouvernement local de l'enclave espagnole de Ceuta au Maroc a annoncé que 60'000 migrants avaient passé la frontière entre le Maroc et Ceuta ces derniers jours, soit «l'équivalent de la population locale». Au moins 34 personnes sont décédées.
«Les estimations montrent qu'environ 60'000 personnes sont entrées dans notre ville pendant cet épisode. Cela représente 70% de la population de Ceuta. Pour vous faire une idée (...) c'est comme si en 24 heures, 34 millions de personnes entraient sur le territoire espagnol. Evidemment, ce chiffre montre qu'il est impossible d'absorber cette pression», a expliqué Juan Vivas lors d'une conférence de presse.
Source: AFP
Macron demande au ministre de l'Intérieur espagnol de «renforcer les contrôles à la frontière avec l'Espagne»
Emmanuel Macron a demandé au ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez, de «renforcer les contrôles à la frontière avec l'Espagne», après l'afflux ces derniers jours de migrants en provenance du Maroc dans l'enclave espagnole de Ceuta, selon son entourage.
Le chef de l'Etat a par ailleurs souligné que «la France se tient prête à apporter aux autorités espagnoles tout l'appui nécessaire, si celles-ci en expriment le besoin, y compris au travers (...) Frontex», l'agence de l'Union européenne chargée du contrôle des frontières, a-t-on ajouté de même source.
Source: ATS
25'000 migrants sont repartis au Maroc
Le Ministère espagnol de l'Intérieur a annoncé vendredi que 25'000 migrants avaient quitté l'enclave espagnole de Ceuta, située au Maroc, où 60'000 personnes sont arrivées ces derniers jours.
«Départs de Ceuta vers le Maroc dans la matinée du 31 juillet, jusqu'à 13h: 25'000. Les départs depuis Ceuta se font à un rythme de 150 personnes par minute», a écrit le Ministère de l'Intérieur dans un message transmis à l'AFP.
Source: AFP
La police marocaine a procédé à une trentaine d'arrestation à proximité de la frontière avec l'Espagne
La police marocaine a arrêté vendredi matin une trentaine de jeunes, essentiellement des Marocains, à Fnideq, dans le nord du pays, selon un correspondant de l'AFP, après des heurts à proximité de la frontière avec l'enclave espagnole de Ceuta.
Des milliers de candidats à l'émigration ont afflué ces derniers jours et se sont massés sur des collines en surplomb de la zone frontalière d'où ils caillassent les forces de l'ordre locales. Celles-ci ont tenté de les disperser à plusieurs reprises, en les aspergeant avec des canons à eau et des gaz lacrymogènes. Et au moins une trentaine de jeunes ont été interpellés, selon le journaliste AFP.
Source: AFP
Pedro Sánchez met en cause une rumeur lancée par «les mafias de trafiquants d'êtres humains»
Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a estimé vendredi que la crise migratoire en cours à Ceuta était liée à une interprétation malhonnête «par les mafias» d'une récente décision de justice statuant sur la reconduite des migrants arrivés par la mer.
«Ce qui ressort des échanges que nous avons eus avec les autorités marocaines, c'est une lecture intéressée que les mafias de trafiquants d'êtres humains ont fait d'un arrêt de la Cour suprême» espagnole, -t-il dit.
Selon cet arrêt, «il n'est pas possible de reconduire à la frontière les personnes qui seraient arrivées en Espagne par la mer», a expliqué Pedro Sánchez, ajoutant que «cette interprétation» s'était «répandue comme une traînée de poudre ces dernières heures».
Source: AFP
Ursula von der Leyen dénonce des images «inacceptables» en provenance de l'Espagne
La cheffe de la Commission européenne Ursula von der Leyen a dénoncé vendredi des images «inacceptables» provenant de l'enclave espagnole de Ceuta, où affluent des dizaines de milliers de migrants depuis le Maroc.
«Il faut mettre fin immédiatement aux traversées dangereuses. Il faut démanteler les réseaux de passeurs. Et les expulsions doivent être rapides, comme le permettent nos règles», a-t-elle écrit sur le réseau social X.
Source: AFP
Le Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, évoque une «violation de l'intégrité territoriale de l'Espagne»
Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a qualifié vendredi d'«attaque», de «violation de l'intégrité territoriale de l'Espagne» l'arrivée massive de quelque 40'000 migrants dans l'enclave de Ceuta depuis le Maroc.
«Le gouvernement de l'Espagne est aux côtés de la ville de Ceuta. Et nous comprenons l'émotion, la situation d'angoisse qu'ils vivent depuis ces dernières heures, en particulier depuis aujourd'hui», a déclaré le Premier ministre socialiste en visite à Ceuta, avant de «qualifier ce qui s'est passé hier d'attaque, d'atteinte à l'intégrité territoriale de l'Espagne».
Source: AFP
La Finlande soutient la proposition italienne de fermer l'espace Schengen à l'Espagne
La Finlande a dit vendredi soutenir la proposition italienne de fermer l'espace Schengen à l'Espagne après l'entrée illégale de milliers de migrants ces derniers jours dans l'enclave espagnole de Ceuta en provenance du Maroc.
«L'Espagne a complètement échoué à protéger la frontière extérieure de l'espace Schengen contre les intrusions. Cela ne peut pas continuer», a écrit sur X la ministre finlandaise de l'Intérieur, Mari Rantanen, membre de la droite populiste finlandaise.
«Les pays qui ne remplissent pas leur obligation de protéger la frontière extérieure ne peuvent pas être membres de Schengen», a-t-elle poursuivi, appelant tous les pays européens à suivre la proposition de la cheffe du gouvernement italien d'extrême droite, Giorgia Meloni.
Source: AFP
L'Espagne entend envoyer de nouveaux renforts dans l'enclave
Le ministère espagnol de l'Intérieur a annoncé vendredi l'envoi de nouveaux renforts policiers, dont des plongeurs et des bateaux, dans l'enclave de Ceuta au Maroc, où 40'000 migrants sont arrivés ces derniers jours, passant par la mer ou par la frontière terrestre.
Plusieurs dizaines de gardes civils et policiers vont être envoyés dans les prochaines heures, parmi lesquels huit plongeurs, un bateau et des drones, a indiqué le ministère, en pleine crise migratoire dans cette enclave qui forme l'une des deux frontières terrestres entre l'Afrique et l'Europe (avec l'autre enclave espagnole de Melilla).
Source: AFP
La Maison Blanche se saisit des images des migrants à Ceuta pour défendre sa politique
Deux hauts responsables de la Maison Blanche se sont saisis jeudi d'images du passage de centaines de migrants du Maroc vers l'enclave espagnole de Ceuta pour défendre la politique répressive de Donald Trump sur l'immigration et alerter sur un éventuel retour au pouvoir des démocrates.
«Les démocrates ont infligé cela à l'Amérique chaque jour pendant quatre ans sous Biden et le referont tout de suite, mais à une échelle infiniment plus grande, s'ils obtiennent la moindre parcelle de pouvoir national», a écrit sur X Stephen Miller, proche conseiller du président américain.
«Votre maison sera détruite et pillée par des envahisseurs, et les démocrates s'en réjouiront», a ajouté cet habitué de la surenchère anti-immigration en commentant des images d'une foule s'agitant autour des hautes barrières de Ceuta.
Source: AFP
Giorgia Meloni appelle à suspendre l'Espagne de l'espace Schengen
La cheffe du gouvernement italien Giorgia Meloni a dit jeudi vouloir suspendre l'Espagne de l'espace Schengen, après que des milliers de migrants sont arrivés illégalement jeudi dans l'enclave espagnole de Ceuta en provenance du Maroc.
«Nous sommes en train de réunir les instances compétentes et, à l'issue de ces réunions, nous sommes prêts à agir, y compris par des mesures exceptionnelles (...), comme la suspension de l'accord de Schengen avec l'Espagne», a écrit la Première ministre d'extrême droite en dénonçant les «images choquantes» de Ceuta.
Source: AFP