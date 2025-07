Donald Trump et Jeffrey Epstein ont entretenu une relation amicale pendant des années. Malgré les promesses électorales, le président américain rechigne à publier d'autres documents sur l'affaire. Que sait-on de l'amitié entre les deux hommes?

1/8 Le président américain Donald Trump et le délinquant sexuel Jeffrey Epstein étaient de bons amis. Photo: Getty Images

Marian Nadler

Le président américain Donald Trump a déclaré avoir entretenu pendant 15 ans une amitié avec Jeffrey Epstein, banquier d'affaires et délinquant sexuel. Mort en prison en 2019, Jeffrey Epstein entretenait de nombreux liens avec des personnes riches et puissantes.

Beaucoup attendent désormais du président américain et de sa ministre de la Justice Pam Bondi qu'ils publient l'intégralité des dossiers quant à cette affaire. C'était d'ailleurs l'une des promesses électorales de Trump. En début de semaine dernière, le FBI a toutefois fait savoir qu'il n'avait trouvé aucun indice de l'implication d'autres célébrités, autres que celles déjà révélées. Il n'existerait donc pas de liste cachée de clients de l'ancien multimillionnaire et sa mort a bel et bien été confirmée comme un suicide.

Jeffrey Epstein avait été condamné pour avoir exploité sexuellement des adolescentes dans un réseau de prostitution. L'amitié de ce dernier et de Donald Trump vient donc ternir l'image du président américain. Mais que sait-on réellement de l'amitié de ces deux hommes?

Les vœux d'anniversaire de Trump à Epstein

Selon le républicain, Donald Trump et Jeffrey Epstein se connaissaient depuis les années 1980. «Je connais Jeff depuis 15 ans. C'est un type formidable», avait déclaré Donald Trump en 2002 au «New York Magazine». «C'est un véritable plaisir d'être avec lui. On dit qu'il aime les belles femmes autant que moi, et beaucoup d'entre elles sont plutôt jeunes. Il ne fait aucun doute que Jeffrey apprécie sa vie sociale», avait ajouté le président.

Une déclaration qui, rétrospectivement, peut être considérée comme problématique. Les deux hommes ont été vus à plusieurs reprises ensemble lors de soirées. Comme l'écrit le «New York Times», ils ont été aperçus ensemble en 1992 à une fête avec des cheerleaders de la NFL. En 1997, ils sont apparus ensemble à la fête des mannequins de la marque de lingerie Victoria's Secret à New York.

Un rapport du «Wall Street Journal», selon lequel Donald Trump aurait remis à Jeffrey Epstein une lettre de vœux d'anniversaire en 2003, a créé encore plus la polémique. Le président américain y aurait écrit «Joyeux anniversaire – et que chaque jour soit un autre merveilleux secret». Donald Trump a nié avoir écrit cette lettre.

Une victime recrutée sur une propriété de Trump

Toujours selon le «New York Times», le nom du président est apparu sept fois entre 1993 et 1997 dans les listes de vols en avion de Jeffrey Epstein. Donald Trump a confirmé, mais a souligné qu'il n'avait jamais accompagné le milliardaire sur son île privée, où les abus sexuels auraient eu lieu.

La propriété privée de Donald Trump, Mar-a-Lago, a joué un rôle central dans les accusations portées contre le banquier. Virginia Giuffre, une victime du réseau sexuel de Jeffrey Epstein, aurait été recrutée par ce dernier lors d'un séjour à Mar-a-Lago. La femme s'est suicidée en avril.

Querelle autour d'une villa en Floride

En 2004, après une longue amitié, les deux amis se seraient retrouvés en conflit pour une villa à Palm Beach, dans l'État américain de Floride. Le président américain a surenchéri sur Jeffrey Epstein, a rapporté le «Washington Post». Donald Trump a déclaré en 2019 qu'ils s'étaient «brouillés» et ne s'étaient plus parlés depuis 15 ans. Le président a déclaré qu'il n'était «pas un fan» de son ancien ami. «Je veux une enquête complète», a-t-il déclaré la même année.

Lors de la campagne électorale de 2024, Trump a envoyé des signaux mitigés concernant la publication des dossiers de l'affaire. «Je pense que oui», a-t-il déclaré à Fox News, mais il a immédiatement fait marche arrière. «Je ne voudrais pas affecter la vie des gens s'il y a de fausses accusations, parce qu'il y a beaucoup de faux dans le monde entier. Mais je pense que je le ferais.»

Trump s'insurge contre ses propres partisans

Après son élection, Donald Trump a nommé une ministre de la Justice et un chef du FBI qui avaient promis d'aller au bout de l'enquête sur l'affaire Jeffrey Epstein. Finalement, il a été dit que le dossier ne contenait aucune preuve justifiant une enquête sur d'autres personnes.

Pourtant, une partie de la base du président américain ne l'entend pas de cette oreille. Donald Trump est de plus en plus sous pression. Il a même qualifié ses propres partisans de «faibles» devant des journalistes. Il les a également accusés d'être tombés dans le panneau d'une «escroquerie» des démocrates.

«En raison de l'énorme attention portée à Jeffrey Epstein», le président américain Trump a demandé à la procureure générale Pam Bondi de présenter toutes les «déclarations pertinentes», a-t-il écrit sur sa plateforme Truth Social vendredi. Il a une nouvelle fois qualifié sa potentielle implication dans cette affaire d'«escroquerie» du parti démocrate.