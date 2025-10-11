Trump se dit confiant que le cessez-le-feu à Gaza «tiendra»
Donald Trump s'est dit confiant que le cessez-le-feu entré en vigueur vendredi dans la bande de Gaza entre Israël et le Hamas «tiendra». «Je pense que ça tiendra, oui. Ils en ont tous marre de se battre», a affirmé le président américain à des journalistes dans le Bureau ovale, réaffirmant son intention de se rendre ce week-end en Israël, où il doit s'adresser à la Knesset et en Egypte.
Il a déclaré qu'il rencontrerait «de nombreux dirigeants» en Egypte lundi pour discuter de l'avenir de la bande de Gaza dévastée par deux années de guerre, ajoutant que la réunion se tiendrait probablement au Caire.
Il a précisé qu'il s'adresserait également au Parlement israélien lors de sa visite dans le pays plus tôt dans la journée. Le président américain s'est encore dit confiant que le cessez-le-feu à Gaza conduirait à une paix plus large au Moyen-Orient. «Nous avons actuellement quelques petits points chauds, mais ils sont très petits... Ils seront très faciles à éteindre. Ces incendies seront très rapidement maîtrisés», a-t-il ajouté.
Source: AFP
Près de 200'000 Gazaaouis de retour dans le nord
«Approximativement 200'000 personnes sont retournées dans le nord aujourd'hui», a indiqué à l'AFP Mahmoud Bassal, porte-parole de la Défense civile, une organisation fournissant des premiers secours et opérant sous l'autorité du mouvement islamiste Hamas.
Des images de l'AFP avait plus tôt dans la journée montré une file ininterrompue de personnes se dirigeant vers le nord du territoire, où l'armée israélienne a averti que plusieurs zones restaient «extrêmement dangereuses» pour la population civile.
Source: AFP
Une attaque d'Israël contre des journalistes, dont l'AFP, au Liban en 2023 est un «crime de guerre, selon un rapporteur de l'ONU
Une attaque israélienne qui a tué un journaliste de l'agence Reuters et blessé deux autres de l'AFP le 13 octobre 2023 dans le sud du Liban est un «crime de guerre», a affirmé vendredi un rapporteur de l'ONU, Morris Tidball-Binz.
Lors d'une conférence de presse à Beyrouth, il a estimé que les tirs ayant visé les journalistes étaient «une attaque préméditée, ciblée et en deux temps des forces israéliennes, une violation évidente (...) du droit international humanitaire, un crime de guerre».
Le 13 octobre 2023, une frappe a tué le vidéaste de l'agence Reuters, Issam Abdallah, et blessé six autres reporters, dont deux de l'Agence France-Presse (AFP), Dylan Collins et la photographe Christina Assi, amputée de la jambe droite.
Des enquêtes indépendantes, dont l'une menée par l'AFP, ont conclu à l'utilisation d'un obus de char de 120 mm d'origine israélienne. Israël a démenti avoir visé des journalistes. Le 25 octobre 2024, trois autres journalistes avaient été tués en plein sommeil dans une frappe israélienne sur le sud du Liban selon les autorités du pays.
Source: AFP
Le baril américain sous les 60 dollars après l'accord sur Gaza
L'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas a fait passer vendredi le baril de pétrole américain sous la barre des 60 dollars, au plus bas depuis avril, dans un marché plombé par une surabondance de l'offre par rapport à la demande.
Vers 16h20 (heure suisse) le prix du baril de West Texas Intermediate (WTI), pour livraison en novembre, lâchait 2,81% à 59,78 dollars. Le baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en décembre, cédait 2,68% à 63,47 dollars.
Source: AFP
Le poste-frontière de Rafah, entre Gaza et l'Egypte, devrait rouvrir mardi
Le poste-frontière de Rafah, entre Gaza et l'Egypte, devrait rouvrir le 14 octobre et l'EUBAM, mission de surveillance de l'Union européenne (UE), y sera de nouveau déployée après le cessez-le-feu, a annoncé Rome vendredi.
La mission de surveillance EUBAM, impliquant des forces de police italiennes, espagnoles et françaises, a pour objectif d'assurer une présence neutre et tierce au niveau de ce passage frontalier stratégique. Elle a été redéployée en janvier, avant d'être suspendue en mars.
L'UE a mis en place l'EUBAM en 2005 afin d'aider à surveiller le passage de Rafah, mais la mission a été suspendue deux ans plus tard à la suite de la prise de contrôle de Gaza par le groupe palestinien Hamas.
Source: AFP
L'armée américaine confirme qu'Israël a achevé la première phase du retrait
L'armée américaine a confirmé vendredi que les forces israéliennes avaient réalisé la première phase de leur retrait de Gaza, conformément à l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas.
Le commandement central de l'armée américaine «a confirmé que les forces armées israéliennes avaient achevé leur retrait sur la ligne jaune à 12h00 heure locale», a indiqué sur X l'émissaire américain Steve Witkoff. «La période de 72 heures pour la libération des otages (israéliens dans la bande de Gaza, ndlr) a commencé.»
Source: AFP
Israël publie une liste de 250 détenus palestiniens libérables en échange des otages
Israël a publié vendredi une liste de 250 «détenus pour des raisons de sécurité» libérables en échange des otages retenus à Gaza qui doivent être libérés dans le cadre du cessez-le-feu avec le Hamas entré en vigueur à 09h00.
La liste des détenus, publiée sur le site internet du ministère israélien de la Justice, ne comprend aucun des principaux détenus symboles de la lutte armée palestinienne contre Israël dont le mouvement islamiste palestinien avait transmis les noms aux médiateurs dans l'espoir de leur libération, comme Marwan Barghouthi, Ahmad Saadat, Hassan Salamé ou encore Abbas Al-Sayyed, condamnés à perpétuité en Israël.
Source: AFP
Berlin veut organiser une conférence avec l'Egypte pour la reconstruction de Gaza
L'Allemagne veut organiser avec l'Egypte une conférence internationale pour la reconstruction de la bande de Gaza, a annoncé vendredi le chancelier Friedrich Merz. L'objectif principal de cette conférence «devrait être de répondre aux besoins les plus urgents, comme la reconstruction de l'approvisionnement en eau, en énergie ainsi qu'en soins médicaux», détaille le dirigeant allemand dans un communiqué.
L'Allemagne s'engage à fournir 29 millions d'euros supplémentaires d'aide humanitaire et à «aider au soutien médical et psychologique des otages libérés», selon le communiqué.
Berlin est prêt à transporter immédiatement 850 logements temporaires à Gaza, a indiqué une porte-parole du ministère du Développement, lors d'un point presse régulier. Plus de 90%, voire 92% des bâtiments sont fortement endommagés à Gaza, a-t-elle ajouté.
Source: AFP
Netanyahu déclare que 20 otages sont vivants parmi les 48
Le Premier ministre israélien a déclaré vendredi espérer que son pays pourrait célébrer dès lundi soir «un jour de joie nationale» avec le retour de tous les otages encore détenus dans la bande de Gaza.
Netanyahu a également déclaré que sur les 48 otages (47 enlevés le 7 octobre 2023, et un soldat tué en 2014 dont le Hamas détient la dépouille), 20 étaient vivants et 28 décédés, semblant ainsi confirmer pour la première fois la mort de deux otages (un étudiant népalais et un soldat israélien) dont les autorités israéliennes n'avaient jusque-là pas prononcé le décès.
Source: AFP
Un cessez-le-feu à Gaza est entré en vigueur à Gaza
L'armée israélienne annonce que le cessez-le-feu à Gaza est en vigueur depuis 12h, heure locale. Il doit être suivi dans les 72 heures d'une libération des otages, en application d'un accord conclu avec le mouvement islamiste Hamas.
«L'accord de cessez-le-feu est entré en vigueur à midi locale (11h00 suisses)», a déclaré l'armée. «Depuis midi, les troupes de Tsahal (l'armée israélienne, NDLR) ont commencé à se positionner le long des lignes de redéploiement en préparation de l'accord de cessez-le-feu et du retour des otages», selon le texte, qui précise que les «troupes du Commandement Sud continueront d'éliminer toute menace immédiate».
Le cessez-le-feu et la libération des otages sont prévues dans un accord, approuvé jeudi après quatre jours de négociations indirectes en Egypte entre le Hamas et Israël, en guerre à Gaza depuis deux ans. L'accord est basé sur un plan annoncé fin septembre par le président américain Donald Trump pour mettre fin à la guerre, déclenchée par l'attaque sans précédent du Hamas en Israël le 7 octobre 2023.
Source: ATS