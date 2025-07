Six éléphanteaux orphelins et blessés ont été relâchés dans la nature au Sri Lanka jeudi. Soignés dans le cadre d'un programme de préservation, ils ont été libérés dans le parc national d'Udawalawe, à 210 km au sud-est de Colombo.

Ces six éléphanteaux orphelins sont relâchés dans la nature

1/4 Six éléphanteaux orphelins et blessés ont été relâchés dans la nature au Sri Lanka jeudi. Photo: AFP

Six éléphanteaux orphelins et blessés ont été rendus à la vie sauvage au Sri Lanka jeudi, après avoir été soignés grâce à un programme de préservation, ont annoncé les autorités.

Deux femelles et quatre mâles, âgés de cinq à sept ans, ont été relâchés dans la forêt de Mau Ara, dans le parc national d'Udawalawe à environ 210 km au sud-est de la capitale Colombo, a indiqué à l'AFP le ministre de l'Environnement Dammika Patabendi.

Les éléphanteaux ont été transportés par camions puis laissés libres, considérés comme suffisamment forts pour se débrouiller seuls ou rejoindre des troupeaux sauvages du parc d'Udawalawe, qui constitue une attraction touristique majeure du pays.

Une victoire pour le Sri Lanka

Ils avaient été pris en charge dans un centre de réhabilitation dans le cadre du programme de l'Udawalawe Elephant Transit Home, lancé en 1998. Il s'agit de la 26e fois que des éléphants ont été soignés puis relâchés dans le cadre de ce programme, selon Dammika Patabendi. «Nous espérons, dans l'intérêt de la préservation des éléphants, pouvoir améliorer les équipements de ce centre dans un avenir proche», a déclaré le ministre, sans donner de détails.

Au sein du centre, les éléphanteaux ont un contact minimal avec les êtres humains pour faciliter leur intégration dans les troupeaux sauvages. Tous les éléphants recueillis dans cet établissement l'ont été après avoir été trouvés dans la nature séparés de leurs troupeaux, abandonnés ou blessés.

Le directeur de ce centre, Malaka Abeywardana, a indiqué que 57 éléphants se trouvaient actuellement dans l'établissement, qui a relâché 187 individus dans la nature depuis 1998. Les autorités sri-lankaises privilégient une stratégie de réintégration des éléphants secourus dans leur habitat naturel, plutôt que de les domestiquer.

La protection des éléphants est un défi au Sri Lanka où les confrontations entre éléphants sauvages et agriculteurs sont fréquentes et font des victimes. Chaque année, 400 éléphants et 200 personnes ont été tués, selon des estimations gouvernementales établies sur ces cinq dernières années.