Le nouveau pape Léon XIV vient d'être élu. Et il n'a fallu que très peu de temps aux internautes pour passer à la loupe la vie du nouveau pontife. Parmi les trouvailles? Un frère qui suscite la controverse sur Facebook en s'attaquant aux démocrates américains.

1/6 Le pape Léon XIV nouvellement élu a deux frères aînés: ici, Louis (à gauche). Photo: Screenshot ABC

Sandra Marschner et BliKI

L'élection du pape Léon XIV en tant que premier pape américain a fait couler beaucoup d'encre. Et la vie du nouveau souverain pontife a déjà été passée au peigne fin, sa famille y compris. Révélé dans le «New York Post», l'un des frères du nouveau pape aurait violemment partagé par le passé ses opinions politiques sur les réseaux sociaux.

Dans une série de publications sur Facebook, Louis Prevost a montré qu'il soutenait le président américain Donald Trump et a tenu des propos critiques à l'égard des démocrates américains. Il a également partagé une vidéo montrant la démocrate Nancy Pelosi lors d'un discours de 1996.

Nancy Pelosi traitée de «sal*pe bourrée»

Dans la légende, la politicienne et son mari sont allègrement insultés. «Ces pu*tains de libéraux qui se plaignent des droits de douane sont tout simplement inconcevables. Écoutez juste le discours de cette sal*ope bourrée dans les années 90, bien avant que son mari n'ait des rendez-vous sur Grindr.»

Plus tard, le 23 avril 2025, le frère du pape, qui vit en Floride, avait écrit sur Facebook: «Obama et les démocrates sont à vomir. Ils sont à deux doigts d'être des communistes, qui aspirent à la destruction totale de notre mode de vie et à transformer ce pays en dictature, raciste de surcroît.»

Deux frères opposés

En août 2024, Louis Prevost avait également rendu le parti démocrate responsable de prétendus crimes commis par des migrants, pour lesquels il n'existe aucune preuve. Il a écrit à propos d'une prétendue tentative d'enlèvement d'un bus par des immigrés clandestins en Californie. Ceux-ci auraient voulu «capturer» des enfants et les «vendre».

Les opinions politiques de cet homme de 73 ans contrastent avec celles de son frère, qui est déjà considéré par les médias comme un pape anti-Trump. Pas plus tard qu'en février, celui qui était alors le cardinal Robert Prevost avait partagé sur X un article critiquant le vice-président de Trump, J. D. Vance. «J.D. Vance se trompe: Jésus ne nous demande pas d'évaluer ou de pondérer notre amour pour les autres.» Par le passé, il avait également partagé à plusieurs reprises des messages traitant de la migration et de la protection du climat critiquant les mesures prises par la première administration Trump.