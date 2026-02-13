Des festivals romantiques aux interdictions officielles, la Saint-Valentin divise. Selon les pays, la fête des amoureux est célébrée… ou proscrite. Voici cinq traditions à travers le monde.

Les traditions de la Saint-Valentin à travers le monde

AFP Agence France-Presse

De «Verona in love» à l'interdiction de la Saint-Valentin: les célébrations de la fête des amoureux varient considérablement à travers le monde.

Courrier sans frais de port

A Vérone, en Italie, théâtre de la pièce «Roméo et Juliette» de Shakespeare, les festivités de la Saint-Valentin s'étendent sur plusieurs jours. Chaque année, des amoureux du monde entier font le pèlerinage à Vérone. Ceux qui ne peuvent pas se rendre sur place pour voir la statue de bronze dans la cour de la Casa di Giulietta peuvent, depuis 1937, écrire à Juliette.

Dès 1890, des messages lui étaient envoyés. Aujourd'hui, 7000 lettres sont adressées chaque année à «Juliette, Vérone, Italie». Des bénévoles véronaises y répondent et les frais de port sont pris en charge par la ville. Chaque année, le 15 février, un prix récompense la plus belle lettre d'amour.

Chocolat obligatoire

Le Ghana est le deuxième producteur mondial de cacao. C'est pourquoi, depuis plusieurs années, le 14 février y est officiellement célébré comme la Journée nationale du chocolat. Cette fête a été instaurée en 2007 par le gouvernement dans le cadre d'une promotion touristique. La semaine du 14 février, le gouvernement encourage les hôtels et les restaurants à proposer des plats à base de chocolat.

Au Japon, offrir du chocolat obéit à des règles précises: les femmes offrent du «honmei choco» (chocolat du favori) aux hommes pour lesquels elles ont des sentiments amoureux, tandis que le «giri choco» (chocolat d'obligation) est destiné aux amis, collègues de travail ou au supérieur hiérarchique.

La coutume s'est étendue au «tomo choco» (chocolat de l'amitié), donné en cadeau entre collégiennes et lycéennes comme marque d'affection, et même au «jibun choco» (chocolat pour soi) qu'on s'offre à soi-même. Lorsqu'un homme décide d'offrir du chocolat à une femme, il s'agit du «gyaku choco» (chocolat inversé), témoignage de gratitude et de sympathie envers les femmes qui jusque-là se devaient d'attendre le «White Day», célébré le 14 mars, pour obtenir un retour.

Mariage collectif

Quand l'amour devient un événement collectif: le 14 février 2025, 53 couples se sont unis lors d'un mariage collectif à Bacolod City, aux Philippines. Ces cérémonies, qui rassemblent parfois jusqu'à 200 couples, représentent une alternative abordable pour les personnes qui n'ont autrement pas les moyens de se marier.

Roses rouges interdites

En Arabie saoudite, la vente de roses rouges a été interdite pendant plusieurs années. Les jours précédant le 14 février, les cadeaux de couleur rouge devaient même disparaître complètement des vitrines. Ceux qui osaient malgré tout échanger des fleurs ou des cadeaux risquaient d'être arrêtés par la police des mœurs saoudienne. Depuis que cette autorité a perdu bon nombre de ses privilèges il y a dix ans, la Saint-Valentin jouit d'une popularité croissante en Arabie saoudite.

Au Pakistan, les extrémistes religieux ont promulgué en 2017 une interdiction selon laquelle toute trace de la Saint-Valentin devait être bannie de l'espace public. Des tabous et des interdictions similaires s'appliquent notamment en Malaisie et en Iran, où cette fête est rejetée en raison de ses origines chrétiennes et de son influence occidentale.