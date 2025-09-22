DE
«Je conteste toujours les faits»
Cédric Jubillar déclare qu'il «conteste toujours» le meurtre de son épouse

Lundi après-midi à Albi, Cédric Jubillar a réaffirmé qu’il niait «toujours» être l’auteur du meurtre de son épouse Delphine, disparue en décembre 2020, un crime dont il est accusé bien que le corps n’ait jamais été retrouvé.
Publié: il y a 6 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 5 minutes
Écouter
Photo: AFP
Photo: AFP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Cédric Jubillar a déclaré lundi après-midi à Albi qu'il contestait «toujours» le meurtre de son épouse Delphine, qu'il est accusé d'avoir tuée en décembre 2020 et dont le corps n'a pas été retrouvé.

«Je conteste toujours les faits qui me sont reprochés», a déclaré l'accusé, appelé par la présidente de la cour à s'exprimer à la reprise des débats après la pause-déjeuner au premier jour de son procès devant les Assises du Tarn.

