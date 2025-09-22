Lundi après-midi à Albi, Cédric Jubillar a réaffirmé qu’il niait «toujours» être l’auteur du meurtre de son épouse.
Cédric Jubillar a déclaré lundi après-midi à Albi qu'il contestait «toujours» le meurtre de son épouse Delphine, qu'il est accusé d'avoir tuée en décembre 2020 et dont le corps n'a pas été retrouvé.
«Je conteste toujours les faits qui me sont reprochés», a déclaré l'accusé, appelé par la présidente de la cour à s'exprimer à la reprise des débats après la pause-déjeuner au premier jour de son procès devant les Assises du Tarn.
