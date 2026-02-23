L'armée américaine a tué trois hommes suspectés de narcotrafic lors d'une frappe aérienne lundi en mer des Caraïbes. Depuis septembre, au moins 150 personnes ont été tuées dans ces opérations ordonnées par Trump.

AFP Agence France-Presse

L'armée américaine a annoncé lundi avoir tué trois personnes qu'elle soupçonne d'avoir transporté de la drogue, lors d'une frappe aérienne sur leur bateau en mer des Caraïbes.

Avec cette nouvelle frappe menée lundi, annoncée vidéo à l'appui sur le réseau social X par le commandement militaire américain pour l'Amérique latine et les Caraïbes, ce sont au moins 150 personnes qui ont été tuées depuis que ces opérations vantées par Donald Trump ont débuté en septembre dernier.

«Le navire empruntait des routes connues du trafic de drogue dans les Caraïbes et se livrait à des opérations de narcotrafic», selon cette publication. Sur la vidéo qui l'accompagne, on voit un bateau à l'arrêt être bombardé.

Légalité questionnée

«Trois hommes, des narco-terroristes, ont été tués lors de cette opération», a ajouté le commandement militaire américain. Le président américain Donald Trump assure depuis son retour au pouvoir que les Etats-Unis mènent une guerre contre des «narco-terroristes».

La légalité de cette campagne, qui vise officiellement des cartels sud-américains alimentant le trafic de drogue aux Etats-Unis, suscite un vif débat sur sa légalité, des experts et des responsables de l'ONU dénonçant notamment des exécutions extrajudiciaires.

C'est aussi au nom de la lutte contre les cartels de la drogue que les forces américaines ont enlevé, début janvier à Caracas, le président vénézuélien Nicolas Maduro et son épouse.