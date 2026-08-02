Une usine abandonnée de St. Mary’s, au Canada, empoisonne la vie des habitants à cause de milliers de litres de sauce de poisson en décomposition. Une vaste opération de nettoyage a enfin commencé.

Wiebke Köhne

Un cadeau empoisonné. Quand elle a fermé ses portes en 2002, l’Atlantic Seafood Sauce Company a laissé derrière elle 110 cuves contenant au total 1,5 million de litres de sa fameuse sauce de poisson, dans une usine abandonnée de St. Mary’s, au Canada. Bien qu'aujourd'hui il n'en resterait, selon Radio-Canada, plus que 900’000 litres, celle-ci dégage une odeur nauséabonde.

Le contenu des cuves a fermenté, puis pourri. Conséquence, à chaque coup de vent, les quelque 350 habitants de cette localité du sud-est de Terre-Neuve sont infectés et doivent garder leurs fenêtres fermées, tant l’odeur est insupportable. Ils pourront toutefois bientôt prendre un grand bol d'air: une opération de dépollution très attendue a débuté cette semaine.

Le problème du financement

Mais ce n'est pas la seule nuisance. En plus des émanations pestilentielles, une épaisse couche de boue puante recouvre le sol. Dans le cadre des opérations de nettoyage, les déchets organiques doivent être transportés par plus de 200 camions vers une commune voisine. Ils y seront enfouis dans une cellule de stockage spéciale, avant d’être scellés.

Selon AP News, ce chantier d’envergure coûtera l’équivalent de près d’un million de francs. Le maire Steve Ryan a expliqué que la question du financement avait été l’une des principales raisons de l’inaction jusqu’ici. Mais le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador participera désormais aux coûts, a-t-il indiqué à CBC.

La Suisse aussi a connu son lot d’odeurs insupportables. Dans plusieurs communes et quartiers, les habitants ont dû composer avec des effluves particulièrement nauséabonds. Blick revient sur ces épisodes, leurs causes et les lieux touchés.

Résidus bloqués dans un réseau d’égouts argovien

En décembre 2025, les habitants d’Oftringen, en Argovie, ont eux aussi été confrontés à une odeur nauséabonde apparue soudainement. Pendant plusieurs jours, son origine est restée mystérieuse. Elle était finalement due à une accumulation de résidus dans le réseau d’égouts, provoquée par une malheureuse combinaison de facteurs qui avait entraîné plusieurs obstructions.

Un abattoir empeste à Zurich

A Zurich, le quartier du Letzigrund a été incommodé pendant plusieurs mois durant l’été 2025. En cause: l’ancien abattoir situé à proximité du stade, aujourd’hui fermé. Selon «Zürich24», un défaut du système de ventilation était à l’origine de ces odeurs pestilentielles.

Odeur d’œufs pourris au lac de Constance

Autre cas, plus récent: une forte odeur d’œufs pourris flotte actuellement autour du lac de Constance. D’après la chaîne allemande SWR, elle serait liée à la décomposition d’algues et de débris végétaux, qui produisent du sulfure d’hydrogène. Le faible niveau du lac a aussi mis à nu des zones habituellement immergées, accentuant le phénomène. Les autorités sanitaires de Constance, en Allemagne, assurent toutefois qu’il n’y a pas de risque pour la santé. La situation n’en reste pas moins très désagréable pour les riverains et les visiteurs.