Une fusillade dans une école et une maison dans l'ouest du Canada a fait huit morts, dont cinq adolescents. L'attaque, perpétrée le 10 février 2026, a également blessé 27 personnes.

AFP Agence France-Presse

Une fusillade dans une école et une maison dans une région reculée de l'ouest du Canada a fait huit morts. L'attaque qui a eu lieu 10 février 2026, a également blessé 27 personnes. Voici ce que l'on sait.

Que s'est-il passé?

La première alerte faisant état d'un tireur actif au collège-lycée de Tumbler Ridge a été reçue en début d'après-midi mardi, selon la police locale. Six corps y ont été découverts, sans compter celui de la suspecte présumée. Parmi ces six victimes, cinq sont des adolescents âgés de douze ou treize ans, trois filles et deux garçons, et une est une éducatrice âgée de 39 ans, ont détaillé les autorités locales au cours d'une conférence de presse mercredi après-midi.

Deux autres femmes blessées – dont une initialement annoncée comme décédée - ont été héliportées vers l'hôpital et se trouvent toujours dans un état «critique mais stable», a précisé le commissaire adjoint de la gendarmerie royale du Canada, Dwayne McDonald.

Dans le second lieu de l'assaut, une résidence, deux autres victimes ont été retrouvées mortes. Il s'agit de la mère et du «frère ou demi-frère» de 11 ans de la suspecte, a détaillé Dwayne McDonald. Au total, 27 personnes ont été blessées. Certaines victimes hospitalisées «luttent encore pour leur vie», a déclaré le Premier ministre Mark Carney lors d'une allocution devant le Parlement canadien mercredi après-midi.

Que sait-on de la suspecte?

Il s'agit d'une jeune femme transgenre de 18 ans, identifiée par la police comme Jesse Van Rootselaar. «Jesse est née biologiquement homme et a commencé sa transition il y a environ six ans», a expliqué Dwayne McDonald, ajoutant qu'elle «s'identifiait socialement et publiquement comme femme». Elle a été retrouvée morte à l'école «apparemment après une blessure qu'elle se serait infligée elle-même», avait indiqué auparavant la police locale.

A lire aussi Dont sept dans une école Au moins neuf personnes tuées dans une fusillade au Canada

«Nous n'avons encore aucune idée du mobile», a déclaré le commissaire adjoint de la gendarmerie royale du Canada. La police «était intervenue à (sa) résidence à plusieurs reprises au cours des dernières années, en lien avec des problèmes de santé mentale», a-t-il encore expliqué. Jesse Van Rootselaar était déscolarisée depuis «environ quatre ans», a-t-il ajouté. «L'enquête est en cours et nous devons laisser aux autorités le temps et l'espace nécessaires pour faire leur travail», a appelé Mark Carney.

Une ville reculée

Tumbler Ridge est une ville de 2700 habitants de l'ouest canadien, située au pied des Montagnes rocheuses, dans la province de Colombie-Britannique. Cette bourgade reculée, fondée dans les années 1980, se situe à plus de 1000 kilomètres au nord de Vancouver et à près de 700 kilomètres à l'ouest d'Edmonton. Son économie se concentre autour de l'exploitation minière. Elle est au coeur d'un vaste parc géologique reconnu par l'Unesco.

«C'est une des villes les plus jeunes de la province, bâtie au milieu d'une nature sauvage», a décrit Mark Carney. L'école visée compte quelque 160 élèves, selon son site internet. Cet établissement d'enseignement secondaire restera fermé jusqu'à la fin de la semaine, comme l'école primaire de la ville.

Une attaque rare

Ce genre d'attaque reste rare au Canada, même s'il s'agit de la seconde tuerie dans cette province en moins d'un an. En avril 2025, un homme avait tué onze personnes à Vancouver en fonçant avec son camion sur une foule qui célébrait un festival culturel philippin. En avril 2020, un quinquagénaire déguisé en policier et conduisant une fausse voiture de police avait tué 22 personnes, dont un policier, au cours d'un parcours meurtrier en Nouvelle-Ecosse (est). Il avait fini par être abattu par la police après une chasse à l'homme de plus de douze heures.

Le 6 décembre 1989, un homme de 25 ans se présentant comme «antiféministe» avait fait irruption dans une université de Montréal et tué treize étudiantes et une secrétaire, avant de se suicider. En réaction à la tuerie de 2020, la plus meurtrière de son histoire, le Canada avait interdit 1500 modèles d'armes d'assaut.

Les statistiques mettent cependant en exergue une augmentation constante des crimes violents commis avec des armes à feu dans le pays au cours de la dernière décennie. Selon des données officielles, le Canada a enregistré 14'416 crimes par arme à feu en 2023, soit 36,9 incidents pour 100'000 habitants. Une augmentation de 55 % par rapport à 2013.