AFP Agence France-Presse
Neuf soldats thaïlandais sont morts depuis la reprise dimanche des affrontements frontaliers avec le Cambodge, a annoncé jeudi le ministère thaïlandais de la Défense. «Au total jusqu'ici, neuf soldats ont été tués», a déclaré lors d'une conférence de presse le porte-parole du ministère Surasant Kongsiri.
Le bilan précédent s'élevait à cinq morts côté thaïlandais. Cela porte à 19 le nombre de personnes tuées au total, les autorités cambodgiennes faisant état de leur côté dix victimes civiles, dont un enfant.
Développement suit.
