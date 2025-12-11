Neuf soldats thaïlandais ont été tués depuis la reprise dimanche des affrontements à la frontière avec le Cambodge, portant le bilan total à 19 morts. Côté cambodgien, les autorités signalent dix victimes civiles, dont un enfant.

Neuf soldats thaïlandais tués au total dans le conflit avec le Cambodge

AFP Agence France-Presse

Neuf soldats thaïlandais sont morts depuis la reprise dimanche des affrontements frontaliers avec le Cambodge, a annoncé jeudi le ministère thaïlandais de la Défense. «Au total jusqu'ici, neuf soldats ont été tués», a déclaré lors d'une conférence de presse le porte-parole du ministère Surasant Kongsiri.

Le bilan précédent s'élevait à cinq morts côté thaïlandais. Cela porte à 19 le nombre de personnes tuées au total, les autorités cambodgiennes faisant état de leur côté dix victimes civiles, dont un enfant.

Développement suit.