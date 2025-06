1/6 Samedi soir, Trump a fait attaquer les trois principales installations nucléaires iraniennes de Fordo, Natans et Isfahan. Photo: Imago

Sandra Marschner et Keystone-SDA

Donald Trump a donné son feu vert pour une intervention active des Etats-Unis dans la guerre entre Israël et l'Iran. Dans la nuit de samedi à dimanche, le président américain ordonné une attaque contre les trois principales installations nucléaires iraniennes.

Trump a annoncé que les installations ont été «complètement détruites». Plus tôt, il avait déclaré sur son réseau social Truth Social qu'une «charge complète de bombes» avait été larguée sur l'usine d'enrichissement d'uranium de Fordo.

L'installation étant située, selon les estimations, entre 60 et 90 mètres sous le sol, plusieurs bombes GBU-57 ont été larguées. Il s'agit de la première utilisation de guerre confirmée de la bombe anti-bunker la plus puissante au monde.

Des missiles Tomahawk ont également été utilisés lors des attaques sur Natans et Ispahan. Découvre les autres armes utilisées et leur puissance.

La bombe anti-bunker GBU-57

Elle peut briser pratiquement tous les matériaux. Selon les experts occidentaux, la bombe anti-bunker GBU-57 est capable de détruire certaines des installations militaires les plus fortifiées et les plus sensibles. Cette arme de précision de plus de 13 tonnes a été développée aux Etats-Unis. Considérée comme la plus puissante de l'armée de l'air américaine, elle peut pénétrer jusqu'à 60 mètres de béton et de roche moyennement dure et les anéantir en une seule frappe.

Son objectif: détruire autant que possible les cibles situées en profondeur. Son poids élevé lui confère l'énergie de destruction nécessaire. Cette bombe de précision de 6,2 mètres de long transporte une tête explosive de 2,4 tonnes.

Contrairement aux bombes traditionnelles, la détonation n'a pas lieu à l'impact, mais n'explose que sous la surface et le plus près possible de la cible. Jusqu'à présent, seuls les Etats-Unis disposent de cette bombe anti-bunker.

Le bombardier furtif B-2

La puissante bombe anti-bunker ne peut être portée que par des bombardiers furtifs de type B-2. Selon les rapports, trois de ces bombardiers ont largué six bombes GBU-57 sur l'installation nucléaire souterraine de Fordo. Ils comptent parmi les bombardiers à longue portée les plus modernes et les plus discrets de l'arsenal de l'armée de l'air américaine. Les bombardiers peuvent transporter simultanément deux bombes anti-bunker.

Les bombardiers furtifs sont pratiquement invisibles pour les radars ennemis grâce à des matériaux absorbant les ondes radar et grâce à son design spécial. Les bombardiers pénètrent avec précision dans les systèmes de défense aérienne sophistiqués. Avec une vitesse maximale de 1010 km/h et une portée de 10'000 kilomètres sans ravitaillement en vol, les bombardiers furtifs peuvent atteindre presque tous les objectifs sur Terre.

Les sous-marins

Les attaques n'ont toutefois pas été menées uniquement par voie aérienne. Selon des rapports concordants des médias, l'armée américaine a également tiré depuis des sous-marins lors de ses attaques. Les sous-marins auraient tiré environ 30 missiles de croisière sur les cibles dans les villes d'Ispahan et de Natans, ont rapporté le «New York Times» et la chaîne CNN en se référant à un représentant du gouvernement américain. Les projectiles seraient des missiles TLAM, qui appartiennent à la famille des missiles de croisière Tomahawk.

Ce missile de croisière peut être tiré aussi bien par des navires de surface que par des sous-marins et se caractérise par une portée et une précision de tir impressionnantes. Sa capacité à atteindre des cibles de façon chirurgicale en fait un élément important de l'arsenal des forces armées américaines pour les opérations stratégiques.