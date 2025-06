1/2 Aucune route commerciale pétrolière n'est plus importante que le détroit entre le golfe Persique et le golfe d'Oman. Photo: KEYSTONE/AP NY/Bill Foley

Etienne Daman Journaliste Blick

Le Parlement iranien a voté en faveur de la fermeture du détroit stratégique d’Hormuz, rapporte le media Al-Arabiya. La décision finale reste soumise à l’aval des autorités de sécurité iraniennes. Environ un cinquième des exportations mondiales de pétrole transitent par cette voie navigable. Un blocus entraînerait une hausse massive des prix du pétrole et porterait également un coup dur aux Etats-Unis.

Cette décision intervient quelques heures après les frappes américaines contre des sites nucléaires iraniens. Les Etats-Unis ont «dévasté le programme nucléaire iranien», a estimé dimanche le ministre de la Défense, Pete Hegseth, au lendemain de frappes américaines contre trois sites, dans le cadre d'une opération militaire appelée «Marteau de minuit».

La route pétrolière la plus importante du monde

Aucune route commerciale pétrolière n'est plus importante que le détroit entre le golfe Persique et le golfe d'Oman. Chaque jour, entre 20 et 21 millions de barils de pétrole brut transitent par ce passage. Les pays asiatiques comme la Chine, l'Inde, le Japon et la Corée du Sud sont particulièrement dépendants de cette route.

Mais l'Europe aussi est concernée, et pour la Suisse, Ormuz est une plaque tournante stratégique de l'énergie. En cas de blocage, les prix mondiaux du pétrole pourraient doubler en l'espace de quelques heures. D'après les premières estimations, les prix pourraient grimper jusqu'à 130 dollars le baril.