L'un des suspects du vol de huit tableaux de Matisse arrêté à São Paulo

Un homme soupçonné d'avoir participé au vol de huit œuvres du peintre français Henri Matisse dans une bibliothèque de Sao Paulo au Brésil, toutes des compositions issues de l'album Jazz (1947), a été arrêté par la police, ont annoncé lundi les autorités.

L'homme a été appréhendé dans le centre-ville de São Paulo après avoir été «identifié suite à une enquête et à l'analyse des images de vidéosurveillance ayant enregistré le vol dimanche», a précisé le gouvernement de l'Etat brésilien dans un communiqué.

Deux hommes suspects

Deux hommes armés ont fait irruption dimanche dans la bibliothèque Mario de Andrade, dans le centre de la plus grande ville du pays, s'emparant des œuvres de Matisse (1869-1954) et de cinq du peintre brésilien Candido Portinari (1903-1962).

Les cambrioleurs ont agi au dernier jour de l'exposition «Du livre au musée», organisée en collaboration entre la bibliothèque et le Musée d'art moderne de Sao Paulo (MAM), et qui rassemblait des livres rares et des oeuvres des années 1940 et 1950.

«Un suspect a été identifié. Le véhicule utilisé (par les voleurs, ndlr) pour s'enfuir a été localisé», a affirmé le secrétaire à la Sécurité de Sao Paulo dans un communiqué. «L'enquête se poursuit pour identifier le deuxième suspect», a-t-il ajouté.

Gardienne immobilisée

Selon la police, après avoir maîtrisé une gardienne et un couple de personnes âgées qui visitaient les lieux, les deux hommes ont volé les œuvres et les ont placées dans un sac en toile avant de fuir par la porte principale. Le véhicule utilisé pour la fuite a été «envoyé pour une expertise technique», a détaillé le secrétaire à la Sécurité.

Des images diffusées par le site d'information g1 montrent les deux hommes soupçonnés du vol déchargeant des tableaux d'une petite camionnette et les appuyant contre un mur dans une rue en plein jour.

Le site a également publié des photos de ces hommes marchant dans une rue, le visage de l'un d'eux dissimulé par une casquette. Sao Paulo dispose d'un système sophistiqué de surveillance par caméras et de reconnaissance faciale.

L'ensemble de l'album Jazz volé

Les œuvres volées de Matisse étaient des compositions de l'album «Jazz», a indiqué à l'AFP le MAM. Cet album composé de 20 planches, papiers colorés et découpés, entrecoupées de pages d'écritures, fait partie d'un ensemble de «livres rares et fondamentaux» qui «ont rapproché les artistes et chercheurs brésiliens du modernisme européen», selon la note de l'exposition. Il en existe moins de 300 exemplaires, selon les spécialistes.

Une soixantaine de dessins d'Henri Matisse, l'un des maîtres de l'Art moderne au XXe siècle, ont été adjugés à plus de 2,5 millions de dollars lors d'une vente aux enchères chez Christie's en octobre, selon le site spécialisé artnet.

Le record pour une œuvre de l'artiste français revient à «Odalisque couchée aux magnolias"(1923), vendue pour 80,8 millions de dollars en 2018 chez la même maison d'enchères.

Les cinq oeuvres volées de Candido Portinari, l'un des peintres brésiliens les plus célèbres, étaient des illustrations du livre «Menino de Engenho», de 1959, selon la mairie.