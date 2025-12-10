L'ancien chef d'Etat d'extrême droite, âgé de 70 ans, aurait besoin d'un traitement pour un hoquet persistant et une hernie inguinale. Bolsonaro, incarcéré à Brasilia, souffre de séquelles depuis une agression en 2018.

Les avocats de l'ex-président brésilien Jair Bolsonaro, condamné à 27 ans de prison pour tentative de coup d'Etat, ont demandé à la Cour suprême d'autoriser leur client à être hospitalisé pour subir une opération chirurgicale, selon des documents obtenus mardi par l'AFP. «Tous les nouveaux documents apportés récemment (...) décrivent une aggravation significative de l'Etat de santé» de l'ancien chef d'Etat d'extrême droite de 70 ans, selon ces documents qui demandent pour lui une «hospitalisation immédiate».

Les avocats demandent l'autorisation de le transférer dans un hôpital de Brasilia afin qu'il subisse une double intervention chirurgicale urgente: un «bloc anesthésique du nerf phrénique» pour faire cesser un hoquet persistant, et le traitement d'une hernie inguinale. Selon le rapport médical, ces deux interventions nécessitent une hospitalisation de cinq à sept jours et une anesthésie générale.

Séquelles permanentes

Jair Bolsonaro, placé en résidence surveillée entre août et novembre, a été incarcéré quelques jours avant la date prévue pour avoir tenté d'endommager son bracelet électronique. Il est détenu dans les locaux de la police fédérale à Brasilia, dans une petite cellule équipée d'un minibar, de la climatisation et d'une télévision, et reçoit deux jours par semaine la visite de ses enfants et de son épouse.

L'ancien président souffre de séquelles permanentes après avoir été poignardé dans le ventre en 2018 lors d'un meeting de campagne présidentielle. Dans leur requête, les avocats énumèrent les multiples opérations chirurgicales auxquelles il a dû se soumettre depuis lors, la dernière remontant au mois d'avril. Jair Bolsonaro souffre de reflux et de crises de hoquet qui lui ont causé des essoufflements et des évanouissements, selon les documents médicaux.

Président du Brésil de 2019 à 2022, Jair Bolsonaro a été reconnu coupable par la Cour suprême d'avoir conspiré pour se maintenir au pouvoir «de façon autoritaire» quel que soit le résultat de l'élection de 2022, qu'il a finalement perdu au second tour face à son rival de gauche Lula. Il clame son innocence, se disant victime de «persécution politique». Sa défense a déposé fin novembre un nouveau recours pour demander l'annulation du procès, après le rejet par la Cour suprême d'un premier appel.