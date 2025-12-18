DE
Un système jugé coûteux et corrompu
La Bolivie met fin aux subventions sur les carburants

Le président bolivien Rodrigo Paz met fin aux subventions sur les carburants après vingt ans. Le système, jugé coûteux et corrompu, a vidé les réserves et aggravé l’inflation.
Publié: il y a 53 minutes
Selon le gouvernement de Rodrigo Paz, ce système engendrait corruption et contrebande.
Photo: AFP
AFP Agence France-Presse

Le président bolivien Rodrigo Paz a annoncé mercredi la fin des subventions sur les carburants. Mises en place par les précédents gouvernements socialistes, elles maintenaient des prix bas depuis vingt ans.

Jusqu'à présent, le gouvernement bolivien centralisait les importations d'essence et de gazole et les revendait à perte. Ce système a pratiquement asséché les réserves en dollars du pays et a déclenché une grave crise économique marquée par une forte inflation.

Selon le nouveau gouvernement de centre-droit de Rodrigo Paz, il engendrait la corruption et la contrebande. «La suppression de subventions mal conçues du passé ne signifie pas un abandon. Elle signifie l'ordre, la justice et la redistribution claire», a-t-il déclaré, flanqué de ses ministres, lors d'une allocution télévisée.

«Les subventions qui ont été utilisées pour cacher le pillage ne condamneront pas à nouveau la Bolivie. La stabilisation des prix (...) permettra de générer davantage de ressources fiscales», a-t-il ajouté.

