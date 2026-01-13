DE
Conduit par un jeune mineur
Onze morts dans un accident de minibus en Bolivie

Un accident de minibus conduit par un adolescent de 13 ou 14 ans a tué 11 personnes en Bolivie ce lundi. La police confirme que toutes les victimes sont décédées dans l’accident.
Un minibus conduit par un jeune adolescent en Bolivie a provoqué la mort de 11 personnes ce lundi. (Image prétexte)
Onze personnes ont été tuées lundi lors d'un accident de la route dans l'est de la Bolivie, alors qu'elles voyageaient dans un minibus conduit par un adolescent «âgé de 13 à 14 ans», a indiqué la police. «A l'heure actuelle, nous parlons de 11 personnes décédées», a déclaré Miguel Lipe, le policier chargé de l'enquête sur l'accident, à une chaîne de télévision locale.

Une liste préliminaire des victimes fait état de quatre mineurs et sept adultes décédés. Selon l'agent, l'un des éléments révélés par les premières expertises est que le conducteur du véhicule était «un mineur âgé de 13 à 14 ans», qui est décédé après l'impact.

D'autres rapports de police indiquent que quatre blessés ont été admis dans un hôpital local. Le véhicule a percuté un arbre sur une route près du village de Puerto Quijarro, dans le département de Santa Cruz, près de la frontière avec le Brésil.

Le policier a affirmé que parmi les passagers se trouvaient des personnes «apparemment en état d'ébriété». Selon les chiffres du ministère bolivien de l'Intérieur, environ 1400 personnes meurent chaque année sur les routes boliviennes, principalement à cause de l'imprudence des conducteurs et de défaillances mécaniques.

