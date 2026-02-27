DE
Des centaines de milliers de véhicules BMW rappelés en urgence

Le constructeur allemand BMW doit rappeler des centaines de milliers de véhicules dans le monde. Cinq modèles présentent un «risque d'incendie» lié à la pose du faisceau de câbles du tableau de bord.
Publié: 22:24 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 37 minutes
Environ 337'000 véhicules dans le monde sont oncernés par ce rappel.
AFP Agence France-Presse

Le constructeur automobile allemand BMW doit rappeler des centaines de milliers de véhicules dans le monde à cause d'un risque d'incendie, selon un avis publié par l'autorité allemande compétente, la deuxième mesure du genre pour le groupe en moins d'un mois.

Environ 337'000 véhicules dans le monde et 29'000 en Allemagne, de cinq modèles différents, sont «potentiellement concernés» par un «risque d'incendie» des câbles du tableau de bord, décrit l'Office allemand des véhicules à moteur, le KBA (BIEN KBA). Contacté par l'AFP, un porte-parole de BMW a confirmé vendredi soir le volume rappelé en Allemagne. Il n'a en revanche pas pu confirmer le nombre de véhicules rappelés au niveau mondial.

Problèmes de câbles

Selon la fiche de rappel du KBA, cinq modèles de luxe – 5, i7, 7, i5 et M5 – produits entre le 9 juin 2022 et le 5 décembre 2025 sont concernés. En cause: «une pose défectueuse du faisceau de câbles du tableau de bord» qui pourrait, lors du remplacement du filtre d'habitacle, endommager ces câbles et déclencher «un court-circuit avec dégagement de fumée et risque d'incendie», explique l'autorité. «Aucun» incident n'est toutefois connu jusqu'ici, précise le KBA.

Le rappel des véhicules doit permettre de contrôler, voire de corriger, la pose des câbles, dit encore l'autorité.

D'autres rappels

Mi-février, le groupe avait confirmé un rappel de centaines de milliers de véhicules dans le monde, sans donner de chiffres précis. Le magazine spécialisé «Kfz-Betrieb» évoquait un total de 575'000 véhicules.

Au total, seize modèles équipés d'un relais de démarreur produit entre juillet 2020 et juillet 2022 présentaient eux aussi un risque de court-circuit et donc d'incendie, selon BMW.

Fin 2024, BMW avait également rappelé 1,5 million de véhicules en raison d'un système de freinage défectueux, ce qui l'avait contraint à abaisser ses objectifs annuels.(Développement suit)

