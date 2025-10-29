Donald Trump entame sa visite en Corée du Sud centrée sur sa rencontre avec Xi Jinping, dans l’espoir d’une trêve commerciale entre Washington et Pékin, malgré des divergences persistantes.

Trump arrive en Corée du Sud avant une rencontre à forts enjeux avec Xi Jinping

Trump arrive en Corée du Sud avant une rencontre à forts enjeux avec Xi Jinping

Donald Trump vient d'arriver en Corée du Sud pour y rencontrer Xi Jinping et tenter de mettre fin à leur guerre commerciale. Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

Donald Trump est arrivé mercredi en Corée du Sud pour une visite qui devrait être dominée par sa rencontre le lendemain avec le président chinois Xi Jinping alors qu'une trêve est espérée dans la brutale guerre commerciale opposant les deux puissances.

Le président américain, qui est parti de Tokyo après une visite de deux jours, est arrivé mercredi à Busan (est de la péninsule coréenne), avant de se rendre à Gyeongju où se tient le sommet de la Coopération économique pour l'Asie-Pacifique (Apec) rassemblant 21 pays de la région.

Cette étape est la troisième de sa tournée asiatique, après la Malaisie et une visite au Japon où il a rencontré mardi la nouvelle Première ministre Sanae Takaichi. A bord d'Air Force One, le président Trump a dit envisager «une excellente réunion (...) et que beaucoup de problèmes vont être résolus» lors de la rencontre jeudi avec le dirigeant chinois. Il prévoit une baisse des droits de douane qui avaient été imposés à la Chine en rétorsion à sa gestion de la crise du fentanyl aux Etats-Unis.

Un «décalage» entre la Chine et les Etats-Unis

Si les négociateurs de Pékin et Washington assurent s'être entendus sur un «cadre» d'accord, il reste à voir si Donald Trump et Xi Jinping, qui ne se sont pas rencontrés en tête à tête depuis six ans, finaliseront effectivement une trêve dans leur guerre commerciale qui a fait dévisser les marchés et bouleversé les chaînes de production. «Il semble y avoir un décalage entre les positions des deux pays», commente William Yang, analyste à l'International Crisis Group.

«Alors que les Etats-Unis sont impatients de conclure tout accord commercial que Trump pourrait qualifier de victoire, la Chine s'attache à renforcer la confiance, gérer les divergences de longue date et stabiliser les relations commerciales», a-t-il averti. Auparavant, le président américain doit rencontrer mercredi à Gyeongju le président sud-coréen Lee Jae-myung, sa deuxième rencontre avec lui.

Séoul souhaite, à l'instar de Tokyo, des assurances de son allié américain pour sa défense face à la menace de la Corée du Nord. Mais les discussions porteront également sur le commerce, alors que Séoul peine à conclure un compromis commercial avec Washington.

En juillet, Donald Trump avait annoncé avoir accepté de réduire les taxes douanières sur les produits sud-coréens à 15% en échange de l'engagement de Séoul à investir 350 milliards de dollars aux Etats-Unis. Mais les surtaxes sur l'automobile persistent et les modalités de ces investissements restent âprement discutées. L'arrestation de centaines de travailleurs sud-coréens par la police de l'immigration américaine a aussi tendu les relations.