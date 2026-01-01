Le groupe de K-pop BTS fera son grand retour le 20 mars 2026 avec un nouvel album, suivi d'une tournée mondiale. Absents depuis 2022 en raison du service militaire, les sept membres sont désormais prêts à remonter sur scène.

Le groupe de K-pop BTS fait son retour en mars avec un album

AFP Agence France-Presse

Le célèbre groupe de K-pop BTS a annoncé jeudi son retour en mars, après une absence de plusieurs années, avec la sortie d'un nouvel album qui précèdera une tournée mondiale.

Le plus grand groupe musical de Corée du Sud est en pause depuis 2022, le temps pour ses membres d'effectuer le service militaire obligatoire, imposé à tous les hommes sud-coréens de moins de 30 ans. Les sept membres ayant été démobilisés, le groupe a annoncé son retour au printemps 2026, avec un un album prévu pour le 20 mars et une tournée.

La date exacte a été révélée par des lettres manuscrites que les artistes ont envoyées aux membres de leur fan-club officiel, puis confirmée par leur label Big Hit Music. «J'ai attendu plus sincèrement que quiconque», écrit dans cette lettre, RM, le leader du groupe. Aucun autre détail n'a été donné concernant l'album ni les dates de la tournée. Leur album de retour sera leur premier en près de quatre ans depuis l'anthologie «Proof», devenu le disque le plus vendu en Corée du Sud en 2022.

Groupe le plus écouté sur Spotify

Avant leur départ pour le service militaire, BTS générait plus de 5.500 milliards de wons (environ 3,25 milliards d'euros) par an en Corée du Sud, selon l'Institut coréen de la culture et du tourisme. Ce chiffre équivaut à environ 0,2% du PIB du pays.

BTS s'est développé au-delà de son pays d'origine pour devenir un phénomène musical mondial ces dernières années. Il détient le record du groupe le plus écouté sur Spotify et a été le premier groupe de K-pop à se classer en tête des charts Billboard 200 et Billboard Artist 100 aux États-Unis.