Le trafic aérien est temporairement suspendu à l'aéroport BER de Berlin. La détection d'un objet non identifié dans le ciel est à l'origine de cette paralysie.

Sandra Marschner

le trafic aérien a été suspendu temporairement mercredi soir à l'aéroport international de Berlin BER après la détection d'un objet non identifié dans le ciel de la capitale allemande, rapporte «Focus online». L'objet avait été repéré non loin d'un hangar d'hélicoptères de la Bundeswehr.

Pour des raisons de sécurité, le trafic aérien a été interrompu pendant environ 30 minutes – une « procédure standard» visant à éviter toute collision avec des avions, selon un porte-parole de l’aéroport cité par «Focus». Aucun avion n'a décollé, ni aterri entre 18h40 et 19h15.

Une enquête ouverte

Les polices locale et fédérale ont étudié les mesures à prendre. Après l'absence de nouvelles observations, l'aéroport a repris son activité. Malgré la suspension, les embarquements n'ont pas été interrompus.

Les passagers doivent toutefois s'attendre à des retards. La police fédérale enquête actuellement pour déterminer «s'il y a vraiment eu un objet volant», rapporte «Bild».