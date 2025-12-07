DE
FR

Patrice Talon est «en sécurité»
Tentative de putsch au Bénin: la présidence affirme garder contrôle

Des militaires béninois avaient annoncé à la télévision avoir destitué le président Patrice Talon. Dimanche en fin de matinée, la présidence a assuré qu'elle «gardait contrôle» et que le chef d'Etat était «en sécurité».
Publié: 10:06 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 23 minutes
Le président béninois Patrice Talon a été renversé dimanche par des militaires.
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le président béninois Patrice Talon est en sécurité et l'armée reprend le contrôle, a annoncé dimanche à l'AFP l'entourage du chef de l'Etat. Des militaires avaient annoncé plus tôt dans la matinée sa destitution à la télévision publique. «Il s'agit d'un groupuscule de personne qui ont uniquement la télévision. L'armée régulière reprend le contrôle. La ville (la capitale Cotonou) et le pays sont totalement sécurisés, le président et sa famille aussi», a dit à l'AFP une source militaire dans l'entourage de Patrice Talon.

Tôt dimanche matin, des militaires béninois avaient annoncé sur la télévision publique avoir «démis de ses fonctions» le président Talon, qui devait passer la main en avril prochain après dix ans au pouvoir. Ce groupe de militaires, qui se proclame «le Comité militaire pour la refondation (CMR)», «réuni dimanche 7 décembre 2025, a délibéré et décidé ce qui suit: M. Patrice Talon est démis de ses fonctions de président de la République», avaient précisé ces militaires.

L'ambassade de France avait rapporté sur X que «des coups de feu ont été signalés à Camp Guezo, a proximité du domicile du président de la République», à Cotonou. Elle avait appelé ses ressortissants à rester à l'abri.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Présenté par
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Articles les plus lus
    Articles les plus lus