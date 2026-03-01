DE
FR

Grosse prise en mer du Nord
La Belgique intercepte un pétrolier de la flotte fantôme russe

Les forces spéciales belges ont intercepté un navire russe de la «flotte fantôme» dans la nuit en mer du Nord. Le pétrolier, utilisé pour contourner les sanctions, a été escorté vers le port de Zeebruges.
Publié: 10:20 heures
|
Dernière mise à jour: 10:21 heures
1/2
La Belgique affirme avoir saisi un navire de la «flotte fantôme» russe,
Photo: AFP
AFP Agence France-Presse

Les forces spéciales belges ont intercepté dans la nuit un navire appartenant à la «flotte fantôme» de la Russie et Bruxelles va saisir le bateau après son arrivée au port, a déclaré dimanche le vice-Premier ministre belge Maxime Prévot. «Aujourd'hui, un navire de la flotte fantôme de la Russie a été intercepté en mer du Nord», a écrit le vice-Premier ministre Maxime Prévot sur X, remerciant les forces spéciales belges pour leur «professionnalisme et courage exceptionnels».

Le ministre de la Défense, Theo Francken, avait précisé dans un message précédent que le pétrolier était «escorté vers le port de Zeebruges, où il sera saisi». La Russie a utilisé une flottille de pétroliers vieillissants, à la propriété opaque, pour contourner les restrictions imposées à ses lucratives exportations de brut après son invasion de l'Ukraine en 2022.

L'Union européenne a placé des centaines de ces navires sur liste noire afin d'affaiblir la capacité de financement de guerre de Moscou. «Les sanctions n'ont de sens que si elles sont appliquées. Aujourd'hui, nous les avons appliquées», a déclaré Mamie Prévot, suggérant que le navire saisi aurait pu naviguer sous un faux pavillon. L'opération a été menée aux côtés des partenaires du G7, nordiques et baltes de la Belgique, et en coordination avec la France, a-t-il ajouté.

