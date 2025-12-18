Le taux directeur de la Banque centrale européenne reste inchangé à 2%. La BCE maintient donc sa politique monétaire lors de sa dernière réunion de l'année sur les taux d'intérêt.

La BCE emboîte le pas de la BNS, et maintient son taux directeur à 2%

Michael Hotz

La Banque centrale européenne (BCE) suit la même voie que les Suisses: l'organe dirigé par Christine Lagarde, la présidente, observe une nouvelle pause dans les taux d'intérêt – la quatrième consécutive depuis la dernière baisse des taux en juin. En d'autres termes: le taux directeur reste à 2%.

Il y a une semaine, la Banque nationale suisse (BNS) avait également décidé de ne pas modifier sa politique monétaire, et de maintenir son taux directeur à 0%. La veille, la Réserve fédérale américaine avait en revanche procédé à une petite baisse des taux d'intérêt, dans une fourchette de 3,5 à 3,75%.

Des hausses l'année prochaine?

La décision de la BCE n'est pas une surprise. La plupart des analystes et des observateurs des marchés financiers s'y attendaient. La situation économique dans la zone euro est similaire à celle de la Suisse, même si elle se situe à un niveau légèrement inférieur. L'inflation s'est maintenue à 2,1% en novembre, soit légèrement au-dessus de la fourchette de 0 à 2%. Parallèlement, la croissance économique est solide. Les conditions actuelles n'ont donc pas incité Christine Lagarde à changer la politique monétaire actuelle.

Comme il s'agissait de la dernière réunion de 2025 sur les taux d'intérêts, de nombreux analystes se tournent déjà vers l'année prochaine. Les marchés ont récemment débattu de plus en plus de l'éventualité d'une hausse des taux en 2026. Dans le scénario de base, la plupart d'entre eux s'attendent toutefois à ce que les taux directeurs de la BCE restent inchangés dans un avenir prévisible.