«Il faut que nous gardions la tête froide»
Confiant après l’Atlético, Raphinha croit le Barça capable de garder son trône

Pour Raphinha, brillant dans le succès 3-1 contre l’Atlético, ce match peut relancer le Barça dans la course à la conservation du titre.
Publié: il y a 58 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 19 minutes
«Ce genre de matches sont ceux qui peuvent te faire gagner une Liga», a déclaré Raphinha, attaquant brésilien du FC Barcelone.
Photo: Getty Images
AFP Agence France-Presse

L'attaquant brésilien du FC Barcelone Raphinha, décisif mardi lors du choc face à l'Atlético Madrid, remporté 3-1, a assuré que cette performance pouvait permettre au géant catalan de conserver son titre en Liga.

«Ce genre de matches sont ceux qui peuvent te faire gagner une Liga. Nous avons enchaîné plusieurs matches en-dessous de notre niveau, mais je crois que nous sommes en bonne forme. (...) La saison dernière aussi nous étions remontés pour renverser le match. Il faut que nous gardions la tête froide, c'est essentiel. On doit continuer à se sentir forts même lorsque l'on encaisse un but», a déclaré le capitaine blaugrana sur BarçaOne, la chaîne du club.

«L'important c'est de continuer à croire en ce que nous faisons. C'est l'état d'esprit que nous devons avoir pour remporter ce genre de match», a assuré l'ancien Rennais, également interrogé sur Movistar+.

«On savait que ce serait un match difficile, comme la saison dernière. Mais je crois que plus on va presser haut, plus on a de chances de récupérer des ballons et de générer des occasions de buts. Et c'est ce qui s'est passé ce soir», a-t-il salué. Le Barça a désormais quatre points d'avance sur le Real Madrid, qui se déplace mercredi sur le terrain de l'Athletic Bilbao.

