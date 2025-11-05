L’influenceuse Barbara Jankavski est décédée à l’âge de 31 ans. Surnommée «la Barbie humaine», elle avait subi 27 opérations chirurgicales et dépensé environ 50'000 francs pour ressembler à la célèbre poupée. La police enquête désormais sur les circonstances de sa mort.

1/5 Barbara Jankavski, une influenceuse également connue sous le nom de «Barbie humaine», est décédée à 31 ans. Photo: Instagram/bonecadesumana

L’influenceuse brésilienne Barbara Jankavski est décédée à l’âge de 31 ans, après avoir subi 27 opérations pour ressembler à une poupée Barbie. Selon plusieurs médias britanniques, elle a été retrouvée sans vie dans une maison mitoyenne de São Paulo. La police a qualifié son décès de «suspect» et attend les résultats complets de l’autopsie.

Connue sur les réseaux sociaux sous le nom de «Boneca Desumana» (En français: «Poupée inhumaine», un surnom transformé ensuite par la presse en «Barbie»), Barbara Jankavski aurait dépensé près de 50'000 francs pour sa transformation.

Elle partageait en ligne le récit de ses interventions chirurgicales, cumulant plus de 55'000 abonnés sur Instagram et 344'000 sur TikTok. Son image lui avait également ouvert les portes de plusieurs émissions de télévision et campagnes publicitaires au Brésil.

D’après le «Mirror», les secours ont été appelés ce week-end au domicile de l'influenceuse, alors que celle-ci avait perdu conscience. Malgré leurs efforts, ils ne sont pas parvenus à la réanimer.

Une amie, présente plus tôt dans la journée, a déclaré à la police que la jeune femme s’était récemment blessée à l’œil. Il y a peu, Barbara Jankavski avait d’ailleurs inquiété ses fans en publiant un selfie montrant des ecchymoses qui s'étaient formées autour des yeux à la suite d'une intervention.

«Je n'arrive pas à y croire»

Malgré sa grande visibilité, l’influenceuse n’avait plus publié sur Instagram depuis le 1er octobre. Son dernier post montrait une rencontre avec un autre créateur de contenu brésilien. Sur TikTok, sa dernière vidéo, mise en ligne le 7 septembre, portait sur la gestion de ses dépenses.

L’annonce de sa mort a profondément bouleversé sa communauté. «Je n’arrive pas à y croire. Je t’aimais tellement. Repose en paix», a écrit un admirateur. Un autre a confié: «J’espère que Dieu t’accueillera les bras ouverts. Tu es partie trop tôt, mais tu as vécu un peu du rêve que tu chérissais tant, et cela nous réconforte un peu.»