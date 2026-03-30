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Critiqué par le Premier ministre
Le patron d'Air Canada s'en va à cause... de son niveau de français

Michael Rousseau, directeur général d'Air Canada, prendra sa retraite d'ici septembre après une polémique sur son faible niveau de français. Critiqué par des élus et le Premier ministre canadien, il avait présenté ses excuses.
Publié: il y a 26 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 24 minutes
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Le patron d'Air Canada avait expliqué que malgré «de nombreuses leçons [de français] sur plusieurs années», il était toujours «dans l'incapacité de [s']exprimer en français de façon adéquate». (Photo d'archives)
Photo: CHRISTINNE MUSCHI
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ATS Agence télégraphique suisse

Le directeur général d'Air Canada, Michael Rousseau, va prendre sa retraite d'ici fin septembre, a annoncé lundi le conseil d'administration de la compagnie aérienne. Un départ qui intervient après une polémique autour de son manque de maîtrise de la langue française.

Le dirigeant, qui est aux commandes du groupe depuis cinq ans, s'était attiré les foudres de plusieurs élus canadiens au sujet d'un message de condoléances quasi exclusivement en anglais après la mort de deux de ses pilotes dans une collision à l'aéroport LaGuardia (New York).

Le Premier ministre canadien lui-même, Mark Carney, s'était dit «très déçu» par cette communication, estimant que Michael Rousseau avait «manqué de jugement et de compassion».

Le patron avait expliqué que malgré «de nombreuses leçons [de français] sur plusieurs années», il était toujours «dans l'incapacité de [s']exprimer en français de façon adéquate». «Je présente mes sincères excuses pour cela», avait-il ajouté. «Mais je poursuis mes efforts pour progresser», a-t-il assuré.

Pas la première fois

Dimanche 22 mars, un véhicule de secours et de lutte contre les incendies a percuté un appareil de la compagnie Jazz Aviation opérant pour Air Canada, provoquant le décès du pilote ainsi que du copilote et faisant plusieurs blessés.

La semaine dernière, l'Assemblée nationale du Québec avait réclamé la démission de Michael Rousseau, adoptant à une large majorité une motion en ce sens. En novembre 2021, le directeur général de la compagnie, dont le siège est situé à Montréal, avait déjà suscité l'émoi avec une allocution quasi uniquement en anglais devant la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, la communauté de communes de la région.

Le conseil d'administration a rappelé qu'il travaillait depuis deux ans à un plan de succession pour identifier des candidats potentiels en interne. En janvier, il a également commencé à chercher des profils pertinents hors du périmètre d'Air Canada.

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