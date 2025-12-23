DE
FR

Des centaines de millions
Ryanair se prend une amende salée pour abus de position dominante

L’Italie a infligé une amende de 255 millions d’euros à Ryanair pour abus de position dominante. La compagnie irlandaise conteste la sanction et annonce un recours contre la décision de l’antitrust.
Publié: il y a 23 minutes
L’Italie a infligé une amende de 255 millions d’euros à Ryanair pour abus de position dominante.
Photo: AFP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

L'autorité italienne de la concurrence a annoncé mardi avoir infligé une amende de plus de 255 millions d'euros à Ryanair pour abus de position dominante pour avoir entravé l'accès des agences de voyage à ses services.

A lire aussi
Ryanair réclame à ses employés de rendre leur augmentation de salaire
De l'argent en trop?
Ryanair réclame à ses employés de rendre leur augmentation de salaire
6,5 millions de passagers retardés par le contrôle aérien français
Ryanair n'en peut plus
Déjà 6,5 millions de passagers retardés par le contrôle aérien français en 2025

Ryanair a dénoncé dans un communiqué une «décision absurde et infondée» et a annoncé vouloir faire appel. La compagnie aérienne irlandaise «a mis en oeuvre une stratégie abusive» visant à complexifier l'association de vols Ryanair à d'autres services par les agences de voyage, entre avril 2023 et jusqu'à au moins avril 2025, a déclaré dans un communiqué l'Autorité italienne de la concurrence (AGCM).

Cette stratégie «visait à bloquer, entraver ou rendre plus difficile, voire plus onéreux (économiquement ou techniquement), l'achat de vols Ryanair sur le site ryanair.com par les agences de voyages», que ce soit «en combinaison avec des vols d'autres compagnies ou d'autres services de voyage et d'assurance», a expliqué l'Antitrust.

La compagnie contre-attaque

«Ces pratiques ont compromis la capacité des agences à acheter des vols Ryanair et à les combiner avec des vols d'autres compagnies et/ou des services de voyage supplémentaires, réduisant ainsi la concurrence directe et indirecte entre les agences», selon le gendarme italien de la concurrence.

«Ryanair se bat depuis des années pour la transparence des prix, et nos accords approuvés avec les agences de voyages en ligne (...) sont manifestement et clairement favorables aux consommateurs», s'est défendu dans le communiqué son PDG Michael O'Leary.

En 2019, Ryanair s'était déjà vu infliger une amende de trois millions d'euros en Italie pour sa politique de bagage cabine payant, finalement annulée par un tribunal administratif.


Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Présenté par
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Articles les plus lus
    Articles les plus lus