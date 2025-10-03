Les tuiles s'enchaînent chez Boeing! Les livraisons du modèle 777x ont été à nouveau repoussées. Le constructeur américain doit en outre affronter une grève de plus de 3200 ouvriers qui pourrait durer «des semaines ou même des mois».

Nouveau retard du 777X, grève à ralonge: Les tuiles se succèdent chez Boeing

La compagnie aérienne allemande Lufthansa doit recevoir le premier exemplaire du Boeing 777X (archives). Photo: ALI HAIDER

ATS Agence télégraphique suisse

Les livraisons du dernier-né de Boeing, le bimoteur long-courrier développé dans le programme 777X, ont de nouveau été repoussées, écrit jeudi l'agence de presse Bloomberg. Elles ne devraient intervenir qu'à partir de 2027 et non plus 2026.

Sans donner d'explication sur la raison de ce retard, l'agence de presse américaine, citant des sources proches du dossier, précise que la compagnie aérienne allemande Lufthansa a lancé les préparatifs pour retirer cet avion de ses programmes de vol jusqu'en 2027.

Le géant allemand est censé recevoir le premier exemplaire. Boeing ajoute que, selon des analystes, ce retard pourrait contraindre Boeing à inscrire dans ses comptes une charge estimée entre 2,5 et 4 milliards de dollars.

Boeing ne commente pas

Contacté par l'AFP, Boeing a répondu être dans l'incapacité de commenter. Motif: le constructeur se trouve dans la période dite de silence avant la publication de ses résultats du troisième trimestre, prévue le 29 octobre.

Le 777-9, première version du programme 777X qui en prévoit trois, a été présenté en 2013. Il devait entrer en exploitation en 2020, mais le programme a accumulé les retards.

Les tests en vue de sa certification ont notamment été suspendus pendant quelques semaines en août 2024 après la découverte d'une pièce défectueuse. Dans les échanges électroniques après la fermeture de la bourse de New York, l'action Boeing progressait de 0,45%.

Une grève XXL

Le groupe doit en outre faire face à une grève de 3200 ouvriers de plusieurs usines d'appareils et de munitions militaires, débutée le 4 août. Boeing s'attend à ce que le mouvement puisse durer encore «des semaines ou même des mois», selon un message interne transmis à l'AFP.

Le groupe a donc décidé d'activer la seconde phase de son plan de gestion de crise, à savoir l'élargissement des catégories d'emplois concernées par ses opérations de recrutement et le lancement de mesures pour identifier les tâches pouvant être effectuées «plus efficacement par des tiers», c'est-à-dire des sous-traitants. C'est ce qu'a indiqué a indiqué Dan Gillian, responsable de la branche Boeing Air Dominance.

La grève affecte les sites de Boeing à Saint-Louis et Saint-Charles dans le Missouri, ainsi que de Mascoutah dans l'Illinois. C'est là-bas que sont notamment fabriqués les avions de combat F-15 et F-18, le système de formation pour les pilotes T-7 Red Hawk, ainsi que le drone MQ-25.

Remplacement des grévistes

L'avionneur avait enclenché la première phase de son plan de crise le 4 septembre – exactement un mois après le début de l'arrêt de travail – avec le lancement du recrutement d'ouvriers «permanents» pour remplacer les grévistes. L'opération a été couronnée de «succès», a relevé Dan Gillian jeudi, précisant que les nouvelles recrues allaient commencer leur formation dès vendredi.

«Je reste engagé pour trouver une voie pour mettre un terme à la grève», a-t-il affirmé, soulignant que les grévistes avaient déjà perdu en moyenne 18'000 dollars en salaires non perçus. Boeing et le syndicat des machinistes IAM-District 837 ont déjà trouvé par trois fois un accord de principe sur le prochain accord social, mais, à chaque fois, les adhérents les ont rejetés. Le dernier rejet date du 12 septembre.

Depuis lors, les dirigeants du syndicat ont proposé à Boeing plusieurs moutures validées par les adhérents, mais l'avionneur les a repoussées. Les deux parties ont mené trois séries de négociations depuis le 4 août, dont deux sous l'égide d'une médiation fédérale. La dernière date du 29 septembre.