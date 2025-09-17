Publié: il y a 38 minutes

La Colombie poursuivra sa lutte contre le trafic de drogue, avec ou sans l'aide des Etats-Unis. Le chef des armées colombiennes affirme cette détermination suite à la décision de Trump de retirer au pays son statut d'allié dans la lutte contre la drogue.

Boudée par Trump, la Colombie continuera de lutter contre le narcotrafic

Avec ou sans soutien

La Colombie fait partie des quelque 20 pays dont les politiques antidrogue sont évaluées par les Etats-Unis. Photo: ERNESTO GUZMAN JR

ATS Agence télégraphique suisse

La Colombie continuera de combattre le trafic de drogue même sans l'aide des Etats-Unis, qui ne la considèrent plus comme un allié dans ce domaine, a assuré mardi à l'AFP le chef des armées du pays.

La lutte continuera «avec ou sans le soutien» américain, a souligné le commandant Francisco Cubides, au lendemain de la décision du président américain Donald Trump de retirer à la Colombie, premier producteur mondial de cocaïne, sa certification de partenaire antidrogue des Etats-Unis.