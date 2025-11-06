Bloomberg dégaine un plan à 100 millions contre le méthane

La fondation Bloomberg annonce un investissement de 100 millions de dollars pour lutter contre les émissions de méthane. Cette initiative, saluée par l'ONU et Emmanuel Macron, vise à combattre ce puissant gaz à effet de serre avant la COP30 au Brésil.

La fondation de Michael Bloomberg s’engage pour réduire le méthane avant la COP30. Photo: Evan Agostini/Invision/AP

AFP Agence France-Presse

La fondation philanthropique du milliardaire américain Michael Bloomberg a annoncé jeudi un nouvel investissement de 100 millions de dollars pour combattre les émissions de méthane, un puissant gaz à effet de serre qui attire une attention croissante dans la lutte contre le réchauffement climatique.

Cette annonce, à quelques jours du lancement de la COP30 au Brésil, a été saluée par le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres et le président français Emmanuel Macron, qui s'est dit prêt à «travailler aux côtés de Bloomberg Philanthropies» à ce sujet.

Invisible dans l'air

La fondation de l'homme d'affaires travaille déjà sur la surveillance par satellite des fuites de méthane dans le monde et collabore avec des ONG spécialisées. «Les émissions de méthane sont l'un des principaux facteurs du changement climatique, mais aussi l'une des principales opportunités pour faire rapidement des progrès», a insisté Michael Bloomberg lors d'un appel avec la presse.

Ces investissements et l'imagerie satellite sont par exemple nécessaires pour «mesurer le succès» de la régulation anti-méthane mise en place au Nouveau-Mexique, a expliqué sa gouverneure démocrate Michelle Lujan Grisham.

Invisible dans l'air et inodore, le méthane, deuxième plus important gaz à effet de serre après le CO2, est la molécule du gaz naturel produite par l'agriculture et l'exploitation de combustibles fossiles, principalement.

«Aller très vite et très fort»

Au pouvoir bien plus réchauffant que le CO2, le méthane a une durée de vie plus courte. Il constitue de ce fait un levier prioritaire pour une réduction rapide des émissions.

Emmanuel Macron a appelé fin octobre à «aller très vite et très fort» contre les émissions de méthane, et Paris pousse pour que le sujet soit en haut des priorités en amont de la conférence des Nations unies sur le climat qui se tiendra à Belém du 10 au 21 novembre.

Le financement annoncé jeudi par Michael Bloomberg se fait sur fond du retrait américain de l'action mondiale contre le changement climatique, avec un président, Donald Trump, ouvertement climatosceptique.

L'ancien maire de New York, qui a fait fortune dans l'information financière, est aujourd'hui l'envoyé spécial des Nations unies sur l'ambition et les solutions pour le climat.



