La ville de Vienne sous le choc
Le fils d'un politicien ukrainien torturé puis assassiné en Autriche

Mercredi dernier, un drame secouait Vienne. Fils d'un politicien ukrainien, Danilo K. a été retrouvé mort dans une Mercedes brûlée. La police soupçonne un vol suivi d'un meurtre. Deux suspects ont été arrêtés.
L'étudiant ukrainien Danilo K. a été sauvagement assassiné à Vienne.
Photo: Police nationale ukrainienne
Janine Enderli

C'est un acte épouvantable qui a semé la terreur dans le quartier de Donaustadt, à Vienne. Mercredi dernier, l'Ukrainien Danilo K.*, 21 ans, a été retrouvé mort dans une Mercedes noire. La voiture avait été complétement brûlée, selon le quotidien autrichien «Kronen Zeitung».

Danilo K. est le fils de l'adjoint au maire de la ville de Kharkiv, dans l'est de l'Ukraine. Une métropole durement touchée au cours des derniers mois par les frappes russes, notamment par les attaques de drones. 

Le jeune homme de 21 ans était à Vienne pour ses études. La veille de sa mort, sa famille en Ukraine a soudainement perdu toute trace de lui. Ses proches ont donné l'alerte, après avoir remarqué que ses comptes de cryptomonnaies avaient été vidés. 

Une agression brutale

Le jeune homme aurait été assassiné après avoir été torturé pendant des heures. Si les circonstances de cette attaque étaient jusqu'alors floues, de nouveaux détails sont désormais connus dans cette affaire. Mardi, lors d'une conférence de presse, la police a présenté ses conclusions les plus récentes sur l'affaire.

Selon le récit établi par la police, le jeune ukrainien a été brutalement agressé par l'un de ses camarades dans le parking souterrain d'un hôtel à Vienne. Il a ensuite été traîné dans la voiture de son père, où il a été gravement maltraité. Il est décédé quelques heures plus tard. L'auteur des faits a ensuite incendié la Mercedes. 

Deux suspects arrêtés en Ukraine

La police soupçonne un vol suivi d'un meurtre. Le montant volé n'est pas encore connu, mais selon le journal «Kronen Zeitung», il s'agirait néanmoins d'une somme importante. Samedi, deux suspects âgés de 19 et 45 ans ont été interpellés en Ukraine, en possession d'une importante somme d'argent. La police suppose qu'ils auraient pu rapidement convertir les cryptomonnaies volées en billets.

Interrogé par la télévision publique ukrainienne Suspilnij, le maire de Kharkiv, Igor Terechov, a réagi: «C'est une tragédie humaine.»

* Nom connu de la rédaction

