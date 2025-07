1/2 Lorsque Carolina W. a été retrouvée, elle souffrait de déshydratation, de coups de soleil et d'une blessure au pied.

Johannes Hillig et Janine Enderli

Elle buvait dans des flaques d'eau et se réfugiait dans des grottes: Carolina W.* a bravé la nature sauvage australienne, pendant 12 jours. En effet, l'Allemande s'est perdue dans l'Outback australien lorsque son van Mitsubishi a soudainement rencontré des problèmes.

Selon les indications de la police, Carolina W. est restée près de la voiture pendant une journée, puis s'est mise en route par «panique» dans l'espoir de trouver de l'aide. C'est alors qu'a commencé sa lutte pour la survie – s'en suivra, peu après, une grande opération de recherche. Selon les informations de la police, Carolina W. souffrait d'épuisement, de déshydratation, de coups de soleil, de nombreuses morsures d'insectes et d'une blessure au pied lorsqu'elle a été retrouvée. Elle était «confuse et désorientée» et se trouvait à 24 kilomètres de son véhicule.

Lundi matin (heure suisse), Carolina W. donne pour la première fois des nouvelles de l'hôpital. Elle souhaite tout d'abord remercier tout le monde, écrit-elle dans une déclaration. «Pour tout le soutien incroyable que j'ai reçu pendant ma recherche», explique Carolina. «Avant, je ne savais pas quelle était ma place dans une culture à l'autre bout du monde, mais maintenant je sens que j'en fais partie. Je suis profondément impressionnée par le courage, la serviabilité et la cordialité dont j'ai bénéficié ici.»

«J'ai perdu le contrôle de la voiture»

La jeune femme aurait surtout été profondément touchée par les enquêteurs de la police, les chercheurs, le consulat allemand, le personnel médical et les merveilleuses infirmières qui se sont occupés d'elle avec tant de compassion. «Mes plus profonds remerciements vont également à chaque personne qui a simplement pensé à moi - et bien sûr à ma sauveuse et à mon ange, Tania!»

Concernant sa disparition: «Certaines personnes se demandent peut-être pourquoi j'ai quitté ma voiture en premier lieu, alors que j'avais de l'eau, de la nourriture et des vêtements. La réponse est la suivante: j'ai perdu le contrôle de la voiture et j'ai dévalé une pente. Dans le choc, je me suis gravement cogné la tête. Suite à l'accident, j'ai quitté ma voiture dans un état de confusion et je me suis perdue. Je suis simplement infiniment reconnaissante d'avoir survécu.»

Un élément d'équipement essentiel manquait

Le Premier ministre Roger Cook s'est également exprimé sur Carolina W. et son équipement. Son van, avec lequel elle parcourait le pays depuis deux ans, était certes bien équipé pour affronter la vie sauvage. Mais il manquait un élément important dans son équipement. «Les RLS, les téléphones satellites et ce genre de choses sont vraiment une bonne idée quand on est seul dans la région», a déclaré Cook lors d'une conférence de presse. Ainsi, les forces d'intervention auraient probablement pu retrouver plus rapidement la trace de Carolina W.

L'abréviation EPIRB signifie Emergency position-Indicating radiobeacon station. Elle permet d'envoyer des signaux de détresse. Elles sont généralement utilisées dans l'aviation et la navigation, mais peuvent aussi sauver la vie des aventuriers et des randonneurs.

* Nom connu