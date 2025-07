Un surfeur a été secouru après une opération de recherche de grande envergure sur une île déserte au large des côtes australiennes. Photo: Zvg

Johannes Hillig et AFP

Il voulait juste surfer et profiter des vagues, mais Darcy Deefholts a soudainement disparu. Le jeune Australien était parti mercredi après-midi pour une plage à Wooli, à 480 kilomètres au nord de Sydney. «Comme il ne rentrait pas chez lui, des proches inquiets ont contacté les policiers», a déclaré la police de Nouvelle-Galles du Sud.

La police a alors lancé des recherches terrestres et maritimes autour de Wooli. Au même moment, Terry Deefholts, le père du jeune homme de 19 ans, a lancé un appel à l'aide sur Facebook. «Mon fils Darcy est toujours porté disparu. Je demande à toute personne disposant d'un bateau en état de naviguer de participer aux recherches.»

Le surfeur disparu a finalement été retrouvé sur l'île de North Solitary. Cette petite île déserte se trouve à environ 12 kilomètres de la côte. Comme son père l'a raconté au Daily Telegraph, le jeune homme de 19 ans a reçu des soins médicaux après son sauvetage.

«Je suis encore en train de digérer tout ça»

Le père a déclaré que le sauvetage de son fils était un «miracle qui n'arrive qu'une fois sur un million». Avant de le retrouver, il avait déclaré craindre le pire mais a sauté de joie lorsque le jeune homme a été retrouvé sain et sauf.

Il a déclaré ne pas comprendre comment son fils a survécu à la traversée de 12 kilomètres jusqu'à la mer et souhaitait désespérément lui parler. Mais pour le moment, cela n'a pas été possible. «Je suis encore en train de digérer tout ça. On a à peine dormi, et c'était beaucoup à gérer.»