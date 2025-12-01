DE
Quatre hommes inculpés pour pédopornographie «satanique» en Australie

La police australienne a inculpé quatre hommes à Sydney, soupçonnés de faire partie d'un réseau international diffusant du contenu pédopornographique «satanique». L'un est accusé d'avoir tenu un rôle central, les autres de possession et distribution.
Publié: 05:06 heures
La police australienne a indiqué que quatre hommes ont été inculpés, suspectés de faire partie d'un réseau pédopornographique.
Photo: Shutterstock
AFP Agence France-Presse

La police australienne a annoncé lundi avoir inculpé quatre hommes à Sydney, soupçonnés d'appartenir à un réseau partageant du contenu pédopornographique «satanique».

«Au cours de l'enquête, les enquêteurs ont découvert un réseau pédophile basé à Sydney qui participait activement à la possession, à la distribution et à la mise à disposition de ce contenu par le biais d'un site Internet géré à l'échelle internationale», a indiqué la police de l'Etat australien de Nouvelle-Galles du Sud dans un communiqué.

L'un des quatre hommes arrêtés jeudi, âgé de 26 ans, est accusé d'avoir occupé un rôle de premier plan dans le groupe. Il a été inculpé de 14 chefs d'accusation, dont l'utilisation de service de télécommunication pour mettre à disposition et accéder à des documents pédopornographiques.

Les trois autres hommes, âgés de 39, 42 et 46 ans, ont été appréhendés dans un immeuble et inculpés d'une série d'infractions liées au contenu pédopornographique. Tous les quatre se sont vu refuser la liberté sous caution dans l'attente de leur comparution devant le tribunal.

