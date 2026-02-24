La police australienne a retrouvé des restes humains près de Sydney, probablement ceux d’un octogénaire enlevé par erreur il y a une dizaine de jours.

La dépouille de l'octogénaire kidnappé par erreur retrouvée en Australie

AFP Agence France-Presse

La police australienne a annoncé mardi avoir probablement retrouvé les restes humains d'un octogénaire kidnappé par erreur il y a une dizaine de jours et dont elle avait réclamé la libération. La police avait appris le 13 février l'enlèvement par trois individus d'un octogénaire, Chris Baghsarian, à son domicile dans le nord de Sydney.

Quelques jours après, un commandant de police, Andrew Marks, avait appelé publiquement les ravisseurs à relâcher la victime de toute urgence, assurant être «sûr à 100%» que les malfaiteurs s'étaient tout simplement trompé de cible, et que ce grand-père n'était en rien lié au milieu criminel. Des recherches ont abouti mardi à la découverte de restes humains près d'un club de golf à Pitt Town, ville au nord-ouest de Sydney, a déclaré la police.

«Nous soupçonnons que ces restes sont ceux de M. Baghsarian», a déclaré aux journalistes Andrew Marks, commandant de la brigade des vols et des crimes de Nouvelle-Galles du Sud (sud-est du pays). Un examen médicolégal est encore nécessaire pour identifier formellement ces restes, a-t-il toutefois souligné.