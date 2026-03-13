L'ex-président Bolsonaro hospitalisé aux soins intensifs

L'ex-président brésilien Jair Bolsonaro, incarcéré pour tentative de coup d'État, a été hospitalisé à Brasilia vendredi. Il souffre d'une bronchopneumonie après un malaise en prison, selon ses médecins.

AFP Agence France-Presse

L'ex-président brésilien Jair Bolsonaro a été admis vendredi en soins intensifs pour traiter une bronchopneumonie après un malaise dans la prison où il purge une peine pour tentative de coup d'État, selon ses médecins.

L'ancien chef de l'Etat (2019-2022) a été admis dans la clinique privée DF Star de Brasilia «après avoir ressenti une forte fièvre, une chute de la saturation d'oxygène, de la sueur et des frissons», a également détaillé le bulletin médical partagé par son épouse, Michelle Bolsonaro, sur Instagram.