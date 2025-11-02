DE
FR
Grosse intervention de police après une attaque au couteau dans un train
0:35
Huntingdon, Angleterre:Grosse intervention de police après une attaque au couteau dans un train

Dix blessés aux Royaume-Uni
«Il y avait du sang partout sur mon siège»: Des passagers racontent l'horreur

Une attaque au couteau dans un train près de Huntingdon a fait dix blessés, dont neuf dans un état critique. Deux suspects ont été arrêtés suite à cet incident qui a semé la panique parmi les passagers. Le mobile de l'attaque reste inconnu.
Publié: 09:57 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 53 minutes
Partager
Écouter
1/8
Samedi soir, une attaque au couteau s'est produite dans un train en Angleterre.
Photo: AFP
RMS_Portrait_AUTOR_250.JPG
RMS_Portrait_AUTOR_758.JPG
RMS_Portrait_AUTOR_554_NEU.jpg
Marian Nadler, Natalie Zumkeller et Alexander Terwey

Samedi soir, plusieurs personnes ont été attaquées au couteau dans un train à destination de Huntingdon. Dix personnes ont été transportées à l'hôpital, a indiqué la police du Cambridgeshire aux médias britanniques. La vie de neuf d'entre elles serait en danger. Deux personnes ont été interpellées.

Des personnes «couvertes de sang»

Sky News a relayé le témoignage d’un passager qui a assisté de près à l’attaque. Il affirme avoir vu un homme armé d’un grand couteau. Plusieurs personnes étaient «couvertes de sang», raconte-t-il, évoquant une scène de chaos total. Des passagers se seraient réfugiés dans les toilettes pour se protéger, certains étant piétinés dans la panique.

Selon le témoin, d’autres voyageurs ont actionné le frein d’urgence. Peu après, des policiers ont fait irruption dans le train et ont maîtrisé l’un des assaillants à l’aide d’un taser. «Ils ont un couteau, j'ai été poignardé», aurait crié une victime, avant de s’effondrer sous les yeux du témoin.

A lire aussi
Neuf blessés graves après une attaque au couteau dans un train au Royaume-Uni
Horreur près de Cambridge
Neuf blessés graves après une attaque au couteau dans un train au Royaume-Uni
Six braqueurs arrêtés après un vol d’or à 12 millions d’euros
Braquage à l'explosif à Lyon
Six braqueurs arrêtés après un vol d’or à 12 millions d’euros

Le geste héroïque d'un passager

Un autre témoin, interrogé par la BBC, raconte que certains passagers ont d’abord cru à une blague d’Halloween, avant de comprendre la gravité de la situation. «Ma main était pleine de sang», dit-il, précisant qu’il y en avait «partout sur [s]on siège.»

Un homme âgé aurait quant à lui sauvé une jeune fille en s’interposant face à l’assaillant, poursuit le témoin. L'auteur de ce geste héroïque aurait ensuite été blessé à la tête et au cou. D’autres passagers seraient alors intervenus pour lui venir en aide et auraient tenté de contenir les saignements avec leurs vestes.

Le mobile de cette attaque demeure pour l'heure inconnu. Le Premier ministre britannique Keir Starmer a condamné un incident «terrible» et «profondément inquiétant». «Mes pensées vont à toutes les personnes touchées et mes remerciements vont aux services de secours pour leur engagement», a-t-il fait savoir sur X.

Contenu tiers
Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes.
Découvrez nos contenus sponsorisés
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Présenté par
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Comment le changement climatique modifie le style des vins
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Présenté par
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
L’installatrice-électricienne a remporté la médaille d’argent grâce à la formation XL, à son coach mental et au soutien de son chef
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Avec vidéo
Présenté par
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Chiara découvre de merveilleux joyaux cachés avec Gino
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Les meilleurs crus pour l’automne
Présenté par
Les meilleurs crus pour l’automne
Ces vins se marient bien avec le gibier
Les meilleurs crus pour l’automne
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus