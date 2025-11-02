Dernière mise à jour: il y a 53 minutes

Une attaque au couteau dans un train près de Huntingdon a fait dix blessés, dont neuf dans un état critique. Deux suspects ont été arrêtés suite à cet incident qui a semé la panique parmi les passagers. Le mobile de l'attaque reste inconnu.

«Il y avait du sang partout sur mon siège»: Des passagers racontent l'horreur

1/8 Samedi soir, une attaque au couteau s'est produite dans un train en Angleterre. Photo: AFP

Marian Nadler , Natalie Zumkeller et Alexander Terwey

Samedi soir, plusieurs personnes ont été attaquées au couteau dans un train à destination de Huntingdon. Dix personnes ont été transportées à l'hôpital, a indiqué la police du Cambridgeshire aux médias britanniques. La vie de neuf d'entre elles serait en danger. Deux personnes ont été interpellées.

Des personnes «couvertes de sang»

Sky News a relayé le témoignage d’un passager qui a assisté de près à l’attaque. Il affirme avoir vu un homme armé d’un grand couteau. Plusieurs personnes étaient «couvertes de sang», raconte-t-il, évoquant une scène de chaos total. Des passagers se seraient réfugiés dans les toilettes pour se protéger, certains étant piétinés dans la panique.

Selon le témoin, d’autres voyageurs ont actionné le frein d’urgence. Peu après, des policiers ont fait irruption dans le train et ont maîtrisé l’un des assaillants à l’aide d’un taser. «Ils ont un couteau, j'ai été poignardé», aurait crié une victime, avant de s’effondrer sous les yeux du témoin.

Le geste héroïque d'un passager

Un autre témoin, interrogé par la BBC, raconte que certains passagers ont d’abord cru à une blague d’Halloween, avant de comprendre la gravité de la situation. «Ma main était pleine de sang», dit-il, précisant qu’il y en avait «partout sur [s]on siège.»

Un homme âgé aurait quant à lui sauvé une jeune fille en s’interposant face à l’assaillant, poursuit le témoin. L'auteur de ce geste héroïque aurait ensuite été blessé à la tête et au cou. D’autres passagers seraient alors intervenus pour lui venir en aide et auraient tenté de contenir les saignements avec leurs vestes.

Le mobile de cette attaque demeure pour l'heure inconnu. Le Premier ministre britannique Keir Starmer a condamné un incident «terrible» et «profondément inquiétant». «Mes pensées vont à toutes les personnes touchées et mes remerciements vont aux services de secours pour leur engagement», a-t-il fait savoir sur X.